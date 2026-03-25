La Selección Argentina Sub23 de sóftbol se prepara para el Mundial en Colombia

REDACCIÓN ELONCE
La Selección Argentina Sub23 de sóftbol afina detalles para el Mundial en Colombia, con la meta de pelear por un podio y destacarse en la competencia internacional.
La Selección Argentina Sub23 de sóftbol está lista para dar un paso más en su camino internacional, viajando próximamente al Mundial que se disputará en Sincelejo, Colombia. “Pensar que iniciamos todo esto hace aproximadamente dos años con los muchachos y ya estamos a menos de un mes del primer juego este en Sincelejo, Colombia”, explicó el coach José Beto Guerrinieri durante una entrevista en el programa Buenas Noches, que se emite de lunes a viernes por Elonce. El primer partido del torneo será contra Nueva Zelanda, un inicio desafiante que marca la seriedad de la preparación del equipo.
El entrenador destacó la importancia de cada etapa del entrenamiento: “El mundial no arranca en el debut, arranca mucho antes ya con los entrenamientos, estamos jugando el mundial dos años atrás”. Este proceso, según Guerrinieri, incluye trabajo físico, mental y táctico, garantizando que los jugadores lleguen al torneo con un alto nivel de competencia.
Con expectativas claras, el equipo apunta a lo más alto: “Siempre estamos en posición de luchar por un podio. Entrenamos muchísimo, nos preparamos un montón como para estar en la altura y estar siempre buscando alguna medalla”. La pasión por el juego y el compromiso de los jugadores son la base de estas aspiraciones.
Motivación y aprendizaje en los jóvenes
La pasión por el deporte es el motor principal de la Selección Argentina Sub23 de sóftbol. Según el coach, “lo que los mueve a los chicos es la pasión por el juego en sí, los muchachos están en una etapa de aprendizaje en donde están mechándose con los mejores”. Este contacto con jugadores de mayor experiencia fortalece tanto la técnica como la mentalidad competitiva de los jóvenes atletas.
Aunque los viajes son parte de la experiencia, el foco del equipo está en la competencia: “Nuestro principal objetivo es ir y competir. La parte turística queda rezagada”, afirmó Guerrinieri. El Mundial representa no solo un desafío deportivo, sino una oportunidad de crecimiento personal y profesional para cada jugador del plantel.
El entrenador también destacó la continuidad del semillero argentino: “Los chicos que hace dos o tres años atrás jugaron un mundial U18, hoy son parte del U23. También hay tres de los muchachos que ya jugaron un Panamericano con el equipo mayor”. Esto demuestra que la estructura formativa de Argentina asegura un flujo constante de talento hacia las categorías superiores.
Calendario y expectativas en el torneo
La Selección Argentina Sub23 de sóftbol competirá en el Grupo A del Mundial, enfrentando a Japón, Nueva Zelanda, República Checa, Colombia y Sudáfrica. “Iniciamos con Nueva Zelanda, Japón, República Checa, Colombia y terminamos con Sudáfrica. Clasifican tres por zona”, detalló Guerrinieri sobre el formato de la competencia. La super ronda definirá quiénes llegan a la final y a la lucha por la medalla de bronce.
En cuanto al equipo, los jugadores provienen de distintas provincias, viviendo actualmente en Paraná para concentrar la preparación: “Tenemos un chico de La Pampa, tres chicos de Bahía Blanca, Buenos Aires, Villaguay, Santa Fe, hemos conformado (la lista) de varios lados”. La primera parte del viaje será el 19 de abril y el resto del equipo partirá el 20, para disputar el primer partido el 25 de abril contra Nueva Zelanda, tras realizar juegos amistosos de aclimatación.