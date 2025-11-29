La paranaense Antonella Bello se consagró campeona mundial de Jiu Jitsu por cuarta vez

REDACCIÓN ELONCE
La atleta entrerriana lo hizo otra vez: Antonella Bello Campeona Mundial de Jiu Jitsu tras consagrarse en el torneo de la CBJJE en San Pablo, donde además obtuvo una medalla de bronce en la categoría Absoluto.
La consagración de Antonella Bello Campeona Mundial de Jiu Jitsu volvió a emocionar al deporte entrerriano y nacional. La luchadora de Paraná se coronó campeona del mundo en el prestigioso torneo organizado por la CBJJE en San Pablo, Brasil, reafirmando su lugar entre las grandes figuras del Jiu Jitsu internacional. Además del título, la competidora sumó una medalla de bronce en la categoría Absoluto, logrando así un doble podio que marca otro capítulo histórico en su trayectoria.
Es la cuarta vez que la paranaense alcanza el máximo logro mundial, una hazaña reservada para muy pocos atletas argentinos en este deporte. Su desempeño en Brasil ratificó su vigencia, su crecimiento técnico y su capacidad para mantenerse en la élite pese a las dificultades económicas y logísticas que afrontan muchos deportistas.
Conmovida, apenas finalizadas las competencias, Bello compartió un extenso mensaje en sus redes sociales. “SIEMPRE QUE HAY VIDA, HABRÁ ESPERANZA.. Sean intensos, amen con todo el corazón todo lo que hagan, sientan, digan, cuiden, vivan, rían, lloren..”, escribió como apertura de un mensaje cargado de emoción y gratitud.
Una campeona agradecida: familia, amistades y quienes colaboraron para el viaje
La deportista sostuvo que su victoria no es solo personal, sino colectiva. “Gracias, gracias y más gracias.. siempre agradecer!! porque sin dudas que si hoy estoy acá, es gracias a la gente que me apoya, que colabora, que cree y ve todo lo que hago día a día por ésto que amo tanto..”, afirmó, recordando a cada persona que aportó de alguna manera para que pudiera viajar a competir.
Bello destacó especialmente a su círculo íntimo: “Gracias sobre todo a mi hija que es lo más maravilloso de mi mundo, a su papá que es una persona muy especial en mi vida, a mi familia toda (mis cuatro mapadres, mis hermanos, cuñadas, tíos, primos, primos de corazón.. somos numerosos) que siempre están ahí bancando y apoyando lo que haga..”.
Su recorrido hacia el Mundial no fue fácil. La atleta reconoció que gran parte del viaje se financió con rifas, ventas y aportes solidarios: “Gracias a los que me apoyaron económicamente y a todos ustedes que compraron alfajores, que publican, que me dan palabras de aliento, que entrenan conmigo.. sin ustedes no era posible estar acá!!!”.