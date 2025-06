La Finalissima entre Argentina y España, en pausa por el calendario internacional

La Selección argentina y España deberían enfrentarse por la Finalissima, como campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa 2024, respectivamente. Sin embargo, el futuro de este atractivo cruce parece estar en jaque debido a las dificultades del calendario internacional.

En los últimos días, creció la incertidumbre luego de que Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, reconociera públicamente que ve muy difícil que el partido pueda concretarse en el corto plazo.

Scaloni, sin certezas: "No veo una fecha para jugarla"

“De la Finalissima no sé nada. Este año ya sabemos que está complicado y el año que viene no sé. Yo no veo una fecha en la que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

El principal obstáculo es la agenda futbolística. Argentina aún debe culminar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que ya se aseguró el primer lugar. Por su parte, España tiene que disputar la final de la UEFA Nations League ante Portugal, además de comenzar su camino hacia la próxima Copa del Mundo.

Con este panorama, todo parece indicar que 2025 será un año prácticamente imposible para organizar este cruce entre campeones continentales.

Marzo, una fecha tentativa que pierde fuerza

Se había evaluado marzo de 2025 como una posible ventana para jugar la Finalissima, pero la proximidad con el Mundial -que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá- hace que la idea pierda fuerza entre los dirigentes de ambas federaciones.

La expectativa por el duelo era alta. Argentina y España no solo son serios candidatos a quedarse con el título mundial, sino que este encuentro ofrecería el atractivo extra de ver, por primera vez en cancha, el enfrentamiento entre Lionel Messi y el joven prodigio español Lamine Yamal.

Un torneo nuevo con raíces en la historia

La primera edición de la Finalissima moderna se disputó en 2022, cuando la Selección argentina goleó 3-0 a Italia en Wembley. Aquel partido marcó un nuevo hito, recuperando la idea de enfrentar a los campeones de América y Europa, tras la cancelación de la Copa Confederaciones.

El antecedente histórico más cercano es la Copa Artemio Franchi, que tuvo dos ediciones: en 1985, Francia venció 2-0 a Uruguay, y en 1993, Argentina se consagró ante Dinamarca por penales. Esta competencia sirvió de inspiración para la actual Finalissima, que busca consolidarse como un clásico intercontinental del fútbol.