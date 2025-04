Jugadores de Patronato destacaron el esfuerzo del grupo: “Se nos dio el resultado”

Patronato logró un importante triunfo como visitante ante Arsenal, sumando su segunda victoria consecutiva en la Primera Nacional. El gol de Julián Marcioni a los 23 minutos del primer tiempo selló el 1 a 0 en Sarandí y dejó buenas sensaciones en el equipo dirigido por Gabriel Gómez.

Tras el encuentro, varios protagonistas analizaron el rendimiento y celebraron el momento del equipo. Julián Navas, quien debió jugar en una posición poco habitual, contó: “Hablamos en la semana que por distintas lesiones faltaba un lateral izquierdo y Gaby me preguntó si lo podía hacer. Costaba un poco el tema de los perfiles pero nos acomodamos bien”.

Julián Navas

En declaraciones a Elonce, el defensor también se refirió al desarrollo del encuentro: “Podríamos haber hecho uno o dos goles más y un penal que no nos dieron. No pudimos estar tranquilos y sufrimos hasta último momento”. En ese sentido, destacó la labor del equipo en el complemento: “En el segundo tiempo, el DT me pidió que defienda más y se pudo sacar el partido”.

Respecto a la racha positiva, Navas sostuvo: “Estuvimos siete partidos sin ganar y se hizo difícil en un momento. Creo que ahí fue donde salió el grupo, trabajamos el doble y estábamos confiados en que en algún momento se nos iba a dar el resultado. Hay que seguir por este camino y ojalá que sigamos de racha”.

Por su parte, Alan Bonansea también brindó declaraciones tras el triunfo: “Estamos muy contentos por el resultado. Queda una espinita por no haber convertido, pero me está tocando otro rol y estoy muy contento. Hice un gran partido”.

Alan Bonansea

El delantero valoró el trabajo colectivo: “Es un conjunto que lo estamos llevando muy bien. La gente necesitaba la victoria y teníamos que seguir trabajando. Sabíamos que con una victoria las cosas se iban a empezar a dar y había que estar tranquilos”.

Para finalizar, Bonansea remarcó: “Hay que seguir ganando, trabajando y tener los pies sobre la tierra, que las cosas se van a seguir dando”. Elonce.com