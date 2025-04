Gabriel Gómez valoró el triunfo ante Arsenal: “El equipo está con confianza”

Gabriel Gómez valoró el triunfo de Patronato ante Arsenal

Patronato consiguió su segunda victoria consecutiva en la Primera Nacional al imponerse por 1 a 0 frente a Arsenal en Sarandí. Julián Marcioni convirtió el único tanto del encuentro a los 23 minutos del primer tiempo, lo que permitió al conjunto paranaense volver a sumar de a tres y acercarse a los puestos de clasificación.

Tras el partido, el entrenador Gabriel Gómez brindó declaraciones a la prensa y destacó el rendimiento de sus dirigidos: “Jugamos muy bien, fue un partido similar al partido pasado en el primer tiempo y tendríamos que haber terminado con más goles, no lo pudimos concretar, pero el equipo está con confianza y ganó en una cancha difícil”.

El DT subrayó la importancia del resultado para salir del fondo de la tabla: “Estamos contentos porque se sigue sumando, salimos del lote de atrás, nos metimos ahí, aunque no estamos adentro por goles, pero estamos cerquita”.

Análisis del juego y confianza en el grupo

Consultado sobre la falta de eficacia de cara al arco, Gómez señaló: “El problema es cuando no tenés la ocasión de gol, cuando las tenés, ya van a entrar. Quiere decir que el jugador se la generó y el fútbol tiene estas cosas. El tema es cuando no generás y el equipo hoy generó”.

El técnico remarcó que el análisis debe ir más allá del resultado: “Hoy se jugó bien, como el partido anterior. No hay que hacer el análisis por el resultado, el equipo va mejorando y los triunfos te dan confianza, me gusta como jugó el equipo”.

También valoró la consolidación del plantel titular: “Los 11 se van encontrando día a día, hay una base que está andando bien y hasta los cambios están entrando bien, que eso es importante”.

El aporte de Bellatti y el próximo rival

Gómez elogió el desempeño de Santiago Bellatti, quien fue titular nuevamente: “Lo de Bellatti es para destacar porque no venía de estar concentrado, nos tocó por una necesidad, opté por él y realmente ha hecho dos partidos muy buenos. Mientras esté bien, voy a seguir dándole la posibilidad”, expresó, al tiempo que remarcó: “Los necesitamos a todos, después se va viendo lo que el partido necesita y quién está mejor”.

Pensando en el próximo compromiso ante Colegiales, el entrenador fue cauto: “Ahora hay que disfrutar, ganar en esta categoría no es fácil. Cuando perdíamos nos castigaban de todos lados; entonces hay que disfrutarlo y el jueves vamos a empezar a preparar Colegiales, que seguramente va a ser un partido difícil”.

Respaldo al grupo y a la hinchada

Por último, Gómez se refirió al acompañamiento de los simpatizantes y pidió paciencia: “Cuando los hinchas están descontentos hay que tener paciencia; el grupo siempre estuvo muy bien y hay que seguir apoyando”.

“El hincha apoyó el último partido, la hinchada gritó todo el partido, no vi tanto que hayan insultado. En las redes sociales la gente se descarga y no las leo ni me interesan. El hincha de Patronato el último partido de local alentó todo el tiempo”, concluyó el DT.

El próximo compromiso del “Rojinegro” será ante Colegiales, con la intención de seguir sumando puntos que lo acerquen a los primeros puestos. Elonce.com

El gol de Marcioni

El festejo de los jugadores tras el triunfo