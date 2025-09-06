Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron el US Open en una final histórica

Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron el US Open en una final que quedará en la historia del tenis latino. La dupla hispano-argentina se impuso con autoridad y resiliencia ante los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (4) y 7-5, para coronarse campeones del último Grand Slam del año en Flushing Meadows.
El marplatense y el catalán sumaron así su segundo título de Grand Slam como pareja, tras haber conquistado Roland Garros en junio. En un partido repleto de tensión, detalles mínimos definieron el destino del trofeo. “Ganamos seis puntos consecutivos en el final, y eso fue clave. Nunca dejamos de creer”, declaró Zeballos al término del encuentro.
Con este triunfo, Zeballos se convierte en uno de los pocos argentinos en tener dos coronas de Grand Slam, afianzando su lugar en la historia del tenis nacional. Para Granollers, también significa un nuevo hito en una carrera marcada por la solidez en dobles y su vigencia a los 39 años.
Una revancha que tardó seis años
Esta victoria tuvo sabor a revancha. En 2019, Zeballos y Granollers ya habían alcanzado la final del US Open, pero cayeron ante la poderosa dupla colombiana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Esta vez, no dejaron pasar la oportunidad. “Lo soñamos muchas veces. Después de 2019 sabíamos que teníamos otra chance y hoy se nos dio”, confesó Granollers en la ceremonia de premiación.
El encuentro se definió por pequeños márgenes. El primer set fue para los europeos, que aprovecharon el único quiebre del parcial. Pero la historia cambió en el tiebreak del segundo, donde un miniquiebre fue suficiente para que los hispanohablantes forzaran un tercer set.
En el set definitivo, Zeballos y Granollers mostraron carácter cuando enfrentaron tres match points en contra. En un tramo memorable, ganaron seis puntos seguidos y luego quebraron el saque rival para sacar para campeonato. Lo hicieron con solidez y celebraron a lo grande.
Temporada consagratoria y ranking en alza
La temporada 2025 ha sido brillante para Zeballos y Granollers. A los títulos en Roland Garros y US Open, se suman varias finales en torneos ATP 500 y Masters 1000. Su regularidad los consolidó como una de las mejores parejas del circuito. Este resultado en Nueva York los catapulta al Top 10 del ranking: el argentino será 5º y el español 6º en dobles a partir del lunes.
El camino hacia el título incluyó victorias sobre duplas de peso como Zielinski/Pavlasek y Haase/Frantzen, además de superar momentos críticos en partidos cerrados. Su química en cancha, sumada a la experiencia acumulada, los convirtió en un dúo temible.
Además, Zeballos llega en excelente forma para afrontar la Copa Davis con la Selección Argentina. “Estoy con muchísima confianza, esta semana fue increíble. Espero aportar lo mejor en lo que viene con el equipo”, declaró el marplatense, que integrará el dobles junto a Andrés Molteni. (Con información de Infobae)