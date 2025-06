Gabriel Gómez: “Patronato mostró carácter y autoridad para jugar y ganar”

Luego del importante triunfo de Patronato ante Ferro 3-2 por la Primera Nacional, Gabriel Gómez habló con Elonce sobre lo que dejó el partido. “El equipo mostró estar convencido de cumplir un objetivo de entrar al reducido, más allá de que no es determinante porque falta lo más difícil que es la segunda rueda”, destacó el DT. Y agregó: “Jugamos con un rival importante, con jugadores que juegan bien y demostramos tener carácter y autoridad para jugar y ganar”.

“Soy impulsivo para los goles, aparte fueron golazos, porque el segundo fue un gol colectivamente muy bien armado, y el otro fue una jugada de Alan Bonansea extraordinaria, individual, que se recupera también en la zona media”, explicó sobre sus festejos. Sobre esa jugada puntual, el técnico valoró el trabajo táctico realizado en la semana: “Jugamos por el sector ese donde sabíamos que le podíamos hacer daño por los costados, y después todo de es Alan, me pone contento”.

Balance de una primera mitad

Con la primera rueda del campeonato ya finalizada, hizo un balance positivo: “El equipo ofensivamente ha mostrado cosas muy importantes, cuando juega asociado lo hace muy bien y también saca transiciones, que eso es lindo porque tenés variante ofensiva”.

También resaltó la actitud y el compromiso del plantel. “El grupo, el carácter, cómo entrenan, todo eso, nos vamos muy contentos”, afirmó. No obstante, marcó un aspecto a corregir: “Por ahí lo negativo, hay muchos goles en contra, en la cual tenemos que tratar de, como hoy que quedamos en cero, tratar de buscar un equilibrio. Ahora se viene la parte más difícil".

Una de las claves de este buen momento parece ser la continuidad en la formación titular. Gómez reflexionó sobre eso: “Eso quiere decir que los que pongo están bien. Entonces yo digo que se lo ganan los jugadores siempre”.

Valoró el compromiso del plantel y su capacidad para adaptarse: “Uno pone los que están mejor o los que necesita para cada partido, pero he tenido una base que ha jugado casi siempre los mismos. Han cambiado algunos, pero todos se han metido dentro del grupo. El grupo lo interpretó muy bien y hay que seguir por el mismo camino”, cerró al respecto.

Refuerzos

En comparación con otros mercados de pases, Gómez explicó que hoy Patronato no busca “soluciones urgentes”. Según el DT, el enfoque actual es diferente: “Ya lo hablamos con los dirigentes y si vamos a traer, vamos a traer algo que nos dé soluciones reales. Si no, no vamos a traer. Vamos a seguir con lo que estamos, porque estamos bien”.

Antes del receso y de un esperado regreso el “día del hincha rojinegro”, Gómez no quiso dejar pasar la oportunidad para expresar su gratitud a la gente. “Estoy agradecido, porque en general hemos pasado momentos por ahí que no hemos ganado y uno anda por Paraná tranquilo, jamás nadie vino a decir nada. El hincha alienta, que lo disfruten y ojalá podamos seguir por el mismo camino”, concluyó el técnico.