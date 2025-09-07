 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Un gesto desencadenó un violento choque durante una carrera de karting: video

En Suecia, el británico Matthew Higgins, de 15 años, salió ileso tras un fuerte impacto en Kristianstad. El rival Roman Kamyab fue excluido por maniobra antideportiva.

7 de Septiembre de 2025
Un gesto desencadenó un violento choque durante una carrera de karting.

Un gesto, una reacción desmedida y un accidente muy fuerte marcaron la quinta manga del Champions of the Future (COTF) en Kristianstad, Suecia, una de las competiciones más importantes de karting juvenil. El episodio se viralizó en pocos minutos: todo como consecuencia de las acciones del piloto británico Matthew Higgins, de 15 años, que protagonizó un choque que alarmó a todos.

 

La organización del certamen confirmó que, pese a lo impactante de la escena, Higgins salió ileso tras chocar con violencia contra una de las barreras de contención, luego de una maniobra de Roman Kamyab. El incidente obligó a neutralizar la carrera.

Todo comenzó cuando ambos pilotos peleaban por la séptima posición. Mientras defendía su lugar en plena recta principal, Kamyab se movió de forma peligrosa hacia la línea de carrera de Higgins, provocando un toque y el posterior despiste. Las cámaras registraron el momento en que el británico perdió el control del karting y salió disparado contra las protecciones del circuito.

 

Un gesto previo y el choque

En las imágenes que se hicieron virales se pudo observar cómo Higgins le realizó un gesto a su rival. Esa reacción pareció detonar la maniobra: Kamyab decidió modificar su trayectoria para encerrarlo, hasta que se produjo el contacto que terminó en el accidente.

 

El equipo médico de la competencia asistió de inmediato al piloto británico, que sólo presentó molestias en el brazo derecho, sin lesiones graves. “Accidente milagroso”, escribieron los fanáticos en redes sociales. “Lo vi en vivo y no entendí... Sobre todo porque Kamyab suele ser un buen conductor, pero ahí se salió completamente de los carriles... Espero que lo castiguen”, reclamó un seguidor. Otro comentó: “Da miedo, incluso en karting te pueden matar. Menos mal que este piloto está bien”.

Higgins, ya más tranquilo, usó sus redes sociales para transmitir calma y agradecer el apoyo recibido: “Un susto grande hoy. Gracias a todos por sus mensajes y a la organización”, escribió junto a un video de la repetición del accidente.

 

Sanción ejemplar y el rol del COTF

Las autoridades del certamen decidieron excluir a Roman Kamyab por considerar su acción antideportiva. Los comisarios calificaron el movimiento “como una maniobra irresponsable e incompatible con los valores de respeto y seguridad que busca fomentar el karting internacional”.

 

La Champions of the Future (COTF), organizada por el grupo RGMMC y avalada por FIA Karting (CIK-FIA), es una de las plataformas internacionales más importantes para el desarrollo de jóvenes talentos. Fundada en 2020, la competencia incluye ocho categorías internacionales en la Euro Series y Shifters, con eventos en distintos países europeos como antesala de las fechas del Mundial y del Europeo.

Temas:

Accidente Karting
