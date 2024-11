Accidentado inicio para Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Brasil

El argentino Franco Colapinto chocó a bordo de su Williams durante la clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y largará en la decimoctava posición.

Ante una multitud de argentinos, Colapinto había tenido una buena primera vuelta en la Q1 en Interlagos, pero luego realizó un trompo que lo hizo chocar con una de las barreras externas.

Pese a no sufrir ningún daño, su monoplaza quedó inutilizable para continuar la clasificación y no pudo mejorar su tiempo.

De esta manera, el pilarense tendrá que protagonizar una gran remontada si quiere sumar puntos en el circuito de la ciudad paulista de Interlagos.

Habló Colapinto y pidió disculpas

"No sé bien qué paso. Tuve wheelspin. Muy triste, perdón por el equipo que tiene mucho trabajo. No sé si van a llegar a la carrera o no, una pena. A ver si podemos hacer algo para después. Fue un error 100 % mío. Hay que pensar en la carrera y ver si puedo llegar a largar, que es lo que más quiero", explicó Colapinto, en referencia al staff de Williams y después del accidente que lo dejó al margen de la Q1.

"MUY TRISTE, PERDÓN POR EL EQUIPO... QUE TIENE MUCHO TRABAJO" ✍🏻 Colapinto tras su accidente en la Q1 📺 #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/yX6gHfXG0i — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2024

La clasificación para el Gran Premio de Brasil se desarrolló este domingo, luego de haberse suspendido ayer por las fuertes lluvias que se desataron sobre la ciudad de San Pablo, escenario de la vigesimoprimera fecha del calendario de Fórmula 1.

Se recordará que, en la mañana del sábado se llevó a cabo la carrera Sprint normalmente, pero cuando iba a reanudarse la actividad para determinar la grilla del domingo, el clima cambió abruptamente.

Luego de dos horas de espera, cuando la clasificación debía iniciarse a las 16 (hora de Argentina), desde la FIA informaron que se pasaba para mañana debido al mal clima y al agua estancada en el asfalto.

A través de un comunicado se informó que: "La decisión se tomó debido a la falta de visibilidad causada por el nivel de lluvia que hemos experimentado en las últimas horas. Hay mucha agua estancada en partes del circuito, lo que hace que las condiciones sean inseguras".

"A pesar de lo mucho que nos gustaría ver competición en la pista, la seguridad de los pilotos, miembros del equipo, voluntarios, oficiales y espectadores es nuestra principal prioridad", completaron desde la FIA.

En declaraciones con la F1 TV, el director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali aseguró que no es seguro conducir con esas condiciones: "En primer lugar, permítanme reiterar una vez más el hecho de que estos fanáticos son increíbles. No podemos controlar el clima como saben, y es una pena, pero las condiciones no son seguras para conducir".

"También había un problema de luz que muy pronto afectará la pista, así que lamentablemente esa es la situación que tenemos que gestionar", agregó.

Sin embargo, desde Brasil se informó que para hoy también están pronosticadas más lluvias, lo que supondría un riesgo para la realización de la competencia. (Fuente: Noticias Argentinas)