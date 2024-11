"Fue un día muy difícil ayer": la confesión de Colapinto tras quedar 12° en la Sprint

El piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, culminó en la 12ª posición en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputada en el icónico Autódromo José Carlos Pace en San Pablo . Esta competencia, correspondiente a la 12ª fecha del campeonato mundial, fue dominada por Lando Norris, de McLaren, quien se quedó con la victoria tras superar a su compañero Oscar Piastri en las vueltas finales.

Colapinto, que había comenzado desde el 14° puesto en la parrilla, mostró un rendimiento sólido y valiente en un fin de semana especialmente difícil para él. El piloto argentino afrontó la jornada con un ánimo recuperado tras vivir momentos personales complicados. "Fue un día muy difícil ayer. La verdad que estaba bastante triste, hoy estoy mucho mejor. Me levanté con buen ánimo. Mucha gente alentando. Es una lástima que haya pasado todo esto en este fin de semana, lo quería disfrutar de verdad y me está costando. Gracias a todos los fans", expresó Colapinto, haciendo referencia al fallecimiento de su abuelo.

La carrera Sprint fue intensa desde el inicio, y Colapinto se mostró decidido a avanzar en el pelotón. Logró ganar posiciones rápidamente, pero una de las batallas más significativas fue con Lewis Hamilton. "Lo tuve atrás todas las vueltas que pude hasta que me pasó. Fue una carrera buena. No me puedo quejar. Avanzamos un par de puestos, que era lo que queríamos", analizó el joven piloto tras el enfrentamiento con el campeón británico.

Pese a las adversidades y las emociones del fin de semana, Colapinto se enfocó en mantener un ritmo constante y aprovechar cada oportunidad para escalar en el clasificador. "Ahora a trabajar para intentar hacer una buena clasificación y una buena carrera mañana", afirmó con optimismo, de cara a la competencia principal del domingo.