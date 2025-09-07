 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Franco Colapinto arribó 17° en la carrera de la Fórmula 1 en Monza

Con récord de vuelta incluida, Max Verstappen mantuvo detrás a los dos monoplazas de McLaren gran parte de la carrera y logró quedar primero en Italia. El argentino completó el Gran Premio y llegó 17°.

7 de Septiembre de 2025
Colapinto arribó 17° en la carrera de la Fórmula 1 en Monza
Colapinto arribó 17° en la carrera de la Fórmula 1 en Monza

Franco Colapinto volvió a tener una carrera para el olvido en Monza: el piloto argentino finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

 

El pilarense había largado desde la posición 17, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin) terminó momentáneamente último, en el puesto 18.

En la recta final del Gran Premio no pudo superar a Gasly ni al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y así cruzó la meta en la misma posición desde la que había partido: 17º.

 

En lo más alto de la tabla, Max Verstappen (Red Bull) se llevó la victoria en Monza, seguido por los dos McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.

El neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin y se quedó con la victoria. Norris quedó por delante de Piastri en una polémica decisión de la escudería.

 

Obligaron al australiano que deje pasar al británico después de un fallo en los boxes. Los corredores de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron cuarto y sexto, respectivamente.

Los dos Alpine sufrieron notablemente el rendimiento del monoplaza francés. Franco Colapinto realizó una correcta actuación en la que se vio perjudicado por la carencia de su vehículo.

 

Realizó un primer stint en el que aguantó 34 vueltas con neumáticos medios, donde fue superado por Isack Hadjar y Pierre Gasly. Volvió a pista en la parte baja de la grilla con los duros, aunque lejos de sus rivales. Desde entonces, mantuvo un correcto ritmo de carrera hasta el final para terminar en el 17° lugar.

Agenda de las carreras

Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

México: domingo 26 de octubre a las 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Temas:

Franco Colapinto Fórmula 1 Automovilismo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso