Franco Colapinto arribó 17° en la carrera de la Fórmula 1 en Monza

Franco Colapinto volvió a tener una carrera para el olvido en Monza: el piloto argentino finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.
El pilarense había largado desde la posición 17, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin) terminó momentáneamente último, en el puesto 18.
¡PASÓ DE TODO EN ESE INICIO! Así de picante fue la largada del #ItalianGP, que cuenta momentáneamente a Lando Norris como líder. ▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JHgSw98CBZ— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 7, 2025
En la recta final del Gran Premio no pudo superar a Gasly ni al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y así cruzó la meta en la misma posición desde la que había partido: 17º.
En lo más alto de la tabla, Max Verstappen (Red Bull) se llevó la victoria en Monza, seguido por los dos McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.
HADJAR NO PUDO CON FRANCO El piloto de Racing Bulls intentó pasar a Colapinto en las primeras vueltas del #ItalianGP. ▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dF4JJIsU3v— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 7, 2025
El neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin y se quedó con la victoria. Norris quedó por delante de Piastri en una polémica decisión de la escudería.
Obligaron al australiano que deje pasar al británico después de un fallo en los boxes. Los corredores de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron cuarto y sexto, respectivamente.
YA HAY UN DESGASTE ¿Los neumáticos del Alpine de Colapinto ya piden cambio? ▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/bvyl3NtsyJ— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 7, 2025
Los dos Alpine sufrieron notablemente el rendimiento del monoplaza francés. Franco Colapinto realizó una correcta actuación en la que se vio perjudicado por la carencia de su vehículo.
Realizó un primer stint en el que aguantó 34 vueltas con neumáticos medios, donde fue superado por Isack Hadjar y Pierre Gasly. Volvió a pista en la parte baja de la grilla con los duros, aunque lejos de sus rivales. Desde entonces, mantuvo un correcto ritmo de carrera hasta el final para terminar en el 17° lugar.
TOQUE ENTRE BEARMAN Y SAINZ Pese al accidente, ambos pilotos retomaron la pista del #ItalianGP. ▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LFGrgQWm5J— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 7, 2025
Agenda de las carreras
Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00
Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00
Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
México: domingo 26 de octubre a las 17.00
Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
SÚPERMAX DOMINÓ EN MONZA Con su Red Bull, Verstappen se impuso en el #ItalianGP, seguido por Norris y Piastri. ▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/MDPib3Pcm4— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 7, 2025