Fórmula Uno: la FIA tomó una decisión clave para Alpine y puede cambiar todo en 2026

Fórmula 1 2026: FIA avaló el motor Mercedes y Alpine ganó ventaja. Se comenzó a definir el tablero de poder rumbo a la temporada 2026 y, en ese contexto, se conoció una noticia de alto impacto técnico y deportivo.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que Mercedes podrá utilizar su unidad de potencia con la relación de compresión modificada, sin penalizaciones ni restricciones reglamentarias, una resolución que favoreció directamente a Alpine, futuro cliente de la escudería alemana.

Según informó el organismo rector, el desarrollo del motor fue seguido desde el inicio por la FIA y no se detectaron irregularidades ni violaciones al reglamento técnico. De esta manera, Mercedes quedó habilitada a continuar utilizando esta solución, al igual que Red Bull, lo que significó una ventaja competitiva clave de cara al nuevo reglamento que entrará en vigencia en 2026.

Impacto directo en Alpine y en el futuro de Colapinto

La confirmación fue especialmente relevante para Franco Colapinto, quien siguió de cerca la evolución del proyecto técnico vinculado a Alpine. La escudería francesa contará con una de las unidades de potencia más avanzadas del nuevo ciclo reglamentario, en un escenario donde otros fabricantes como Ferrari, Honda y Audi reconocieron que no podrán replicar este desarrollo antes de 2027 debido a los tiempos de homologación y a las restricciones técnicas.

Este contexto posicionó a Alpine en una situación favorable desde el inicio de la nueva era, con un respaldo técnico que podría marcar diferencias en las primeras temporadas del reglamento 2026. Para Colapinto, la noticia representó un paso clave en su camino hacia la Fórmula 1, al quedar vinculado a un proyecto que, al menos desde el motor, arrancará un escalón por encima de varios rivales.

La nueva Fórmula 1 y las tensiones técnicas

Mientras algunos fabricantes evaluaron acelerar desarrollos para reducir la brecha durante la temporada, otros analizaron la posibilidad de presentar protestas en distintos Grandes Premios. Sin embargo, el punto de partida quedó claro: Mercedes llegó mejor preparada al cambio reglamentario.

En paralelo, la marca alemana comenzó a mostrar señales concretas del futuro. En las últimas horas difundió el primer audio oficial de su motor 2026, el mismo que utilizará Alpine, anticipando una nueva identidad sonora y técnica para la categoría. Aunque simbólico, el gesto reforzó la idea de un proyecto sólido y avanzado.

Así, mientras el mercado de pilotos continuó en movimiento, Colapinto sumó un respaldo técnico fundamental en su proyección dentro de la Fórmula 1, en un escenario donde la ingeniería volvió a marcar la diferencia desde antes del inicio de la competencia.