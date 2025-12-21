Federico Bravo, otro futbolista que podría reforzar a Patronato en la Primera Nacional

Sigilosamente, Patronato continúa enfocándose en el mercado de pases para poder pelear uno de los dos ascensos a la Liga Profesional que brindará la Primera Nacional 2026. A la espera del fixture que se lanzará esta semana entrante, continúan sumándose nuevos nombres a la lista de posibles refuerzos. Ahora fue el turno de Federico Bravo.

Es un mediocampista central de vasta trayectoria en el fútbol argentino y también con experiencia en Europa. De hecho, ya cuenta con el paso por la institución de Paraná durante la temporada 2019.

En total, formó parte de 18 encuentros con la camiseta Rojinegra, en donde totalizó 1.423 minutos en cancha, de los cuales la gran mayoría de los juegos los realizó como titular para la Superliga y el restante encuentro por la Copa Argentina. A lo largo de su paso, logró convertir un gol (frente a Huracán) y una asistencia frente a Argentinos Juniors en su debut.

La trayectoria de Federico Bravo

El mediocampista durante su paso por Paraná. Foto: Sentimiento Rojinegro.

Dio sus primeros pasos en la Primera de Boca Juniors, de la mano del histórico Carlos Bianchi, que ya transitaba su lamentable tercer ciclo en el club. Luego tuvo algunas cesiones a Riga de Letonia, New York City de Estados Unidos y Panetolikos de Grecia.

Regresó al fútbol argentino brevemente para jugar en el Rojinegro y en Atlético Tucumán. Tuvo pasos por el fútbol de Chile y Venezuela (Antofagasta y Puerto Cabello) y en el medio defendió las camisetas de Sarmiento de Junín, San Martín de Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata y Chacarita Juniors.

En el Funebrero fue la última vez que se lo vio en cancha, en una campaña para el olvido en el que perdieron la oportunidad de formar parte del Reducido en el tramo final de la temporada. Sin embargo, jugó 29 partidos, marcó dos goles y fue uno de los indiscutidos.