La financiación de autos 0km y usados cayó a mínimos anuales en noviembre

En noviembre, las ventas financiadas de vehículos 0km y usados cayeron al nivel más bajo del año, representando solo el 13,5% del total de operaciones, según el informe de SIOMAA.
La financiación de autos 0km y usados sufrió un retroceso en noviembre, alcanzando el nivel más bajo del año. Según los datos proporcionados por el Sistema de Información de Operaciones de Automotores (SIOMAA), las ventas financiadas representaron solo el 13,5% de las operaciones totales en el penúltimo mes de 2025.
Esto significa una caída de aproximadamente 10.000 operaciones en comparación con octubre, cuando el porcentaje de ventas financiadas había sido del 16,6%. Este descenso se atribuye a la contracción estacional de fin de año, que históricamente afecta la demanda de vehículos en el último trimestre.
En total, durante noviembre, se inscribieron 22.536 prendas (operaciones financiadas), lo que marcó una disminución significativa respecto a octubre, que registró 32.540. Este descenso, tanto en vehículos nuevos como usados, refleja la desaceleración del mercado de financiación en medio de un contexto económico incierto. En términos de vehículos nuevos, la participación de la financiación en los patentamientos bajó a 42,3%, lo que marca la menor cifra desde el inicio del ciclo de crecimiento a finales de 2024.
La caída en el mercado de vehículos nuevos y usados
En lo que respecta a los autos nuevos, la caída fue aún más pronunciada. Las prendas registradas sobre vehículos 0km se redujeron a 14.972, una baja mensual del 33,6% respecto al mes anterior. En comparación con noviembre de 2024, el descenso fue del 6%. A pesar de este retroceso mensual, el acumulado anual sigue siendo positivo, con un aumento del 76,6% en la cantidad de prendas registradas en lo que va de 2025. Sin embargo, las condiciones de financiamiento y el comportamiento del mercado sugieren una desaceleración general en las compras financiadas hacia el final del año.
El informe de SIOMAA señala que el ciclo de crecimiento de la financiación de autos 0km, que se había visto impulsado por los meses anteriores, ha comenzado a perder fuerza debido a la incertidumbre económica propia de la época del año. Aunque los números del acumulado siguen siendo buenos, los analistas sugieren que la tendencia de crecimiento de las ventas financiadas podría no mantenerse en los primeros meses de 2026 si las condiciones macroeconómicas no mejoran.
En el mercado de vehículos usados, la situación no fue diferente. La financiación de autos usados cayó un 24,4% en noviembre respecto a octubre, marcando también la menor participación del año en el total de transferencias. Solo el 5,8% de las operaciones de autos usados se realizaron con financiación, lo que refleja una contracción de la demanda en este segmento. En comparación con noviembre del año pasado, la cantidad de prendas inscriptas sobre usados se redujo en un 38,5%.
Perspectivas para el próximo año y la relevancia del financiamiento
A pesar de la caída en las ventas financiadas, SIOMAA destacó la relevancia del financiamiento para sostener la demanda de vehículos, especialmente cuando las condiciones macroeconómicas lo permiten. Si bien noviembre marcó un retroceso importante, las perspectivas para 2026 aún dependen de factores como la inflación, las tasas de interés y las políticas crediticias. En este sentido, el informe sugirió que la contracción del crédito en las últimas semanas, provocada por la incertidumbre del fin de año, afectó directamente al mercado de financiación de autos. (Con información de NA)