Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén jugarán la final del Torneo Clausura

Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán este domingo la final del Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El encuentro decisivo se disputará desde las 17.30 en el estadio Pedro Mutio y, de no sacarse ventajas en el tiempo reglamentario, el título se definirá mediante remates desde el punto penal.
Ambos equipos llegaron a la instancia decisiva tras una sólida campaña a lo largo del certamen, en el que lograron meterse entre los primeros puestos de la fase regular y superar exigentes cruces eliminatorios.
El camino de Atlético Neuquén
Atlético Neuquén, conocido como el Pingüi, finalizó la etapa clasificatoria dentro del grupo de los ocho mejores equipos, lo que le permitió acceder a los octavos de final. En esa instancia eliminó a San Benito y avanzó con autoridad a los cuartos.
En la siguiente fase, el conjunto neuquino dejó en el camino a Belgrano, mientras que en semifinales protagonizó una serie muy disputada ante Don Bosco. Tras igualar en el tiempo reglamentario, el pase a la final se resolvió desde los doce pasos, donde Atlético Neuquén se mostró efectivo y aseguró su lugar en la definición.
El recorrido de Sportivo Urquiza
Sportivo Urquiza, por su parte, también culminó la fase regular en los primeros puestos de la tabla. En los octavos de final se enfrentó a Camioneros, a quien superó por 3 a 2 en un encuentro de alto voltaje.
En cuartos de final igualó 0 a 0 ante Instituto. Gracias a su mejor ubicación en la tabla de posiciones, la V Azulada logró avanzar a las semifinales, donde tuvo una dura prueba ante Patronato.
En ese cruce decisivo, Sportivo Urquiza visitó a Patronato en La Capillita e igualó 1 a 1 durante el tiempo reglamentario. La definición se trasladó a la tanda de penales y allí el conjunto de La Floresta fue cien por ciento efectivo, lo que le permitió sellar el pasaje a la final del Torneo Clausura. (Uno Entre Ríos)