Asesinaron a puñaladas a una mujer y a su hija en San Luis: detuvieron a la pareja sospechosa

El doble crimen ocurrió en Villa Mercedes, San Luis. Las víctimas fueron Vanesa Zanni y su hija Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, de 13 años. Los sospechosos fueron capturados cuando intentaban fugarse.
Asesinaron a puñaladas a una madre y a su hija en San Luis. La ciudad de Villa Mercedes, San Luis, está conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Vanesa Zanni y su hija Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni en su vivienda del barrio San José. Ambas presentaban múltiples heridas de arma blanca y, según las primeras pericias, llevaban varios días fallecidas al momento de ser encontradas. El macabro descubrimiento ocurrió el sábado, cuando una vecina alertó al 911 al notar la falta de movimientos en el domicilio de las víctimas.
Vanesa Zanni, quien era conocida por su labor social en el programa "Familia Solidaria", donde brindaba refugio a jóvenes en situación de vulnerabilidad, fue asesinada junto a su hija. La noticia causó gran consternación entre los vecinos y miembros de la comunidad educativa de la Escuela Técnica N°19, donde Tatiana estudiaba.
Detención de la pareja sospechosa en La Pampa
El domingo a la madrugada, la investigación dio un giro decisivo con la detención de los principales sospechosos: Dayana Macarena Peralta, de 21 años, quien residía ocasionalmente con las víctimas, y su pareja, Axel Emiliano Crisito, de 25 años. La captura de la pareja se logró gracias a un operativo cerrojo coordinado entre las policías de San Luis, Mendoza, Córdoba y La Pampa. Los sospechosos fueron interceptados sobre la ruta nacional 188, entre las localidades de Quetrequén y Maisonnave, cuando intentaban escapar hacia La Pampa, cerca del límite con San Luis.
Los detenidos fueron encontrados indocumentados y presentaban retraso madurativo. Tras su aprehensión, serán trasladados a Villa Mercedes para quedar a disposición de la fiscal Gisela Milstein, quien lleva adelante la investigación bajo secreto de sumario.
El dolor de la comunidad y la búsqueda de justicia
La comunidad educativa de la Escuela Técnica N°19, donde Tatiana asistía, expresó su profundo dolor por la pérdida de la joven. También lo hizo el Ministerio de Educación provincial, que lamentó el asesinato de la adolescente. La familia de las víctimas, que había solicitado celeridad en la búsqueda de los responsables, espera que el traslado de los sospechosos permita esclarecer el móvil de este brutal doble crimen. (Con información de NA)