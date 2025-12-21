Gustavo Costas renovaría en Racing hasta el final del mandato de Diego Milito

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, renovaría su contrato hasta el final del mandato de Diego Milito como presidente, lo que aseguraría su permanencia hasta diciembre de 2028. El acuerdo está "prácticamente cerrado", según fuentes cercanas a la dirigencia, y solo falta la firma para que se haga oficial en los próximos días. Esta renovación llega después de un año en el que, a pesar de haber ganado un solo título, el balance es considerado positivo para la institución.

Costas, ídolo y campeón con la Academia, logró conformar uno de los mejores equipos de la historia del club. La temporada 2025, aunque marcada por la derrota en la final del Torneo Clausura ante Estudiantes, dejó varias satisfacciones para la hinchada, incluyendo la consagración en la Recopa Sudamericana.

El balance de la temporada 2025 y los objetivos futuros

A lo largo de la temporada 2025, el equipo de Costas alcanzó importantes hitos, aunque no sin algunas derrotas dolorosas. A la ya mencionada derrota en la final del Torneo Clausura ante Estudiantes, se le suman las eliminaciones en la Copa Argentina y en las semifinales de la CONMEBOL Libertadores, lo que dejó a la dirigencia con un sabor agridulce a pesar de los logros conseguidos.

Con la renovación casi asegurada, la dirigencia de Racing se enfocará ahora en planificar la temporada 2026, que incluirá la pretemporada en Ciudad del Este. El principal objetivo para la próxima campaña será volver a pelear la Copa Libertadores.