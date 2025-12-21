Matías Rossi logró una consagración histórica en el TC2000 en Junín

Matías Rossi cerró la temporada 2025 del TC2000 con una consagración histórica en Junín, al obtener su sexta corona personal y convertirse en el primer campeón de la era SUV junto a Toyota.
Matías Rossi protagonizó un cierre de temporada inolvidable en el TC2000 al consagrarse campeón 2025 en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín. El piloto de Toyota logró asegurar el título en la última fecha del 46º Campeonato Argentino, sellando así su sexta corona en la categoría y escribiendo una nueva página dorada en la historia del automovilismo nacional.
El piloto del equipo Toyota Gazoo Racing llegó a la definición con una leve ventaja sobre su compañero Emiliano Stang. En la Final, Rossi finalizó en la tercera posición, resultado que le permitió asegurarse el campeonato luego de que Stang sufriera la rotura del neumático delantero izquierdo cuando lideraba la competencia.
De esta manera, Matías Rossi se convirtió en el primer piloto en consagrarse campeón del TC2000 con un vehículo SUV, al mando de una Toyota Corolla Cross, en una temporada que marcó un antes y un después desde el punto de vista técnico en la categoría.
Toyota y un logro histórico en la era SUV
Con este resultado, Toyota se transformó en la primera marca campeona desde la implementación de los modelos SUV en el reglamento técnico del TC2000. Además, esta consagración representó el quinto campeonato de la marca japonesa en la categoría, consolidando su protagonismo a lo largo de más de dos décadas.
El historial de títulos de Toyota comenzó en 2002 con Norberto Fontana y continuó con Matías Rossi en 2011, 2013 y 2020, a los que ahora se suma el logrado en 2025. Este campeonato también permitió cortar con el dominio reciente de Leonel Pernía, quien había ganado las últimas tres temporadas junto al equipo de Marcelo Ambrogio.
La competencia en Junín tuvo como ganador al local Gabriel Ponce de León, también con una Toyota Corolla Cross, mientras que Franco Vivian fue segundo con Chevrolet Tracker. Rossi completó el podio sin asumir riesgos innecesarios, priorizando la estrategia para asegurar el título.
Una temporada sólida y un récord en la mira
Matías Rossi cerró el campeonato con números contundentes: dos victorias, cinco podios y tres pole positions, acumulando un total de 193 puntos. La regularidad fue uno de los pilares fundamentales que le permitió llegar con chances a la última fecha y concretar la consagración.
Con esta sexta corona, Rossi quedó a solo un título de igualar el récord histórico de Juan María Traverso, máximo campeón del TC2000. El resultado reafirma la vigencia deportiva del piloto y lo posiciona nuevamente como una de las máximas referencias de la categoría. (Con información de NA)