Faustino Oro está a un paso de ser el Gran Maestro internacional más joven de la historia

El joven prodigio del ajedrez argentino, Faustino Oro, dio otro paso histórico en su carrera al igualar este viernes frente al Gran Maestro indio Leon Mendonca durante la séptima ronda del Festival Internacional de Cerdeña, en Italia. Con este resultado, el argentino de apenas 12 años quedó muy cerca de conseguir la tercera norma exigida por la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE) para alcanzar el título de Gran Maestro internacional.

El empate le permitió a Faustino Oro mantenerse invicto en uno de los torneos más exigentes del circuito internacional. Tanto el argentino como Mendonca acumulan 4,5 puntos sobre seis posibles en una competencia que reúne a 160 jugadores bajo el sistema suizo.

La igualdad ante un rival de gran experiencia significó una prueba de enorme exigencia para el joven bonaerense. Mendonca, actual Gran Maestro desde 2021, posee un ELO de 2613, mientras que el argentino llegó al torneo con una valoración de 2528.

Un torneo brillante en Italia

A lo largo del certamen disputado en la isla de Cerdeña, Faustino Oro viene construyendo una actuación sobresaliente frente a rivales de alto nivel internacional.

El argentino consiguió victorias ante el alemán Gerhard Lorscheid, el francés Alexis Tahay y el italiano Guido Caprio. Además, hizo tablas frente a los ajedrecistas indios Adharsh K., Murali Karthikeyan y Aditya Mittal, además del reciente empate con Mendonca.

Gracias a esos resultados, el joven maestro argentino se ubica actualmente en el 12° puesto del torneo y llega con chances concretas de alcanzar una marca histórica para el ajedrez mundial.

Para lograr la tercera norma de Gran Maestro, Faustino Oro deberá ganar este sábado, desde las 10.30 de Argentina, frente al Maestro Internacional polaco Bartlomiej Niedbala, quien posee un ELO de 2378.

En caso de empatar esa partida, el argentino estará obligado a conseguir una victoria en la última ronda para cumplir con el objetivo que persigue desde comienzos de año.

El fenómeno argentino del ajedrez mundial

Con apenas 12 años, Faustino Oro ya es considerado uno de los mayores talentos de la historia del ajedrez internacional.

Nacido en Buenos Aires el 14 de octubre de 2013, el joven consiguió en junio de 2024 el récord de Maestro Internacional más joven de todos los tiempos, logro alcanzado con solo 10 años, 8 meses y 16 días.

Desde entonces, el argentino no dejó de crecer en el circuito profesional y comenzó a competir de igual a igual frente a figuras consagradas del ajedrez mundial.

Ahora, el gran desafío de Faustino Oro es transformarse en el Gran Maestro más joven de la historia, una hazaña que podría concretarse si logra cerrar con éxito sus últimas partidas en el torneo de Cerdeña.

La expectativa crece tanto en Argentina como en el ambiente internacional del ajedrez, donde el joven talento ya despierta admiración por su capacidad estratégica y madurez competitiva a una edad inédita.