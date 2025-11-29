F1 GP de Qatar con Franco Colapinto: dónde ver la clasificación

A partir de las 11 (horario argentino) continúa la actividad en el Circuito Internacional de Lusail. Piastri se quedó con la pole position y busca recortarle distancia a Norris, el líder. Transmite Fox Sports, Disney + y F1TV.
El Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 continúa este sábado con una jornada decisiva en el Circuito Internacional de Lusail, donde se disputarán dos instancias fundamentales para el campeonato: la carrera Sprint, a las 11:00, y la clasificación para la carrera principal, desde las 15:00.
Para los fanáticos argentinos, la atención estará puesta en Franco Colapinto, quien enfrentará un desafío complejo tras una jornada del viernes marcada por problemas técnicos en su Alpine.
Colapinto parte desde el fondo y busca recuperarse
El piloto argentino largará desde la posición 20 en la carrera Sprint, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hará desde el puesto 19. Ambos sufrieron daños en el piso del monoplaza durante los entrenamientos por los fuertes saltos en curvas rápidas, situación que obligó al equipo a reemplazar piezas clave.
“No tuve agarre en toda la sesión”, manifestó Colapinto, quien explicó que debieron montar pisos alternativos con menor carga aerodinámica debido a la falta de repuestos. “Es un auto complicado, inestable y que no se siente rápido”, añadió, reconociendo que la falta de confianza afectó su clasificación. Aun así, el piloto argentino apuesta a mejorar su rendimiento en la sesión de clasificación de la tarde para posicionarse mejor en la carrera principal del domingo.
Definición caliente por el campeonato
Mientras Colapinto intenta escalar posiciones, la lucha por el Mundial está al rojo vivo entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes llegan separados por apenas 24 puntos.
Lando Norris (McLaren): 390 puntos
Oscar Piastri (McLaren): 366 puntos
Max Verstappen (Red Bull): 366 puntos
Piastri partirá desde la pole position en la Sprint luego de una sólida clasificación, seguido por su compañero Norris. Verstappen, en tanto, buscará descontar unidades para mantener vivas sus chances de pentacampeonato.
Norris podría consagrarse campeón este mismo fin de semana si finaliza el domingo con 26 puntos o más de ventaja. Si no lo logra, la definición se trasladará a Abu Dhabi.
Horarios y dónde ver el GP de Qatar
La transmisión del evento podrá seguirse en Argentina a través de:
Fox Sports
Disney+ Premium
F1TV
Además, distintos medios especializados realizarán el MINUTO A MINUTO de toda la actividad en Lusail.