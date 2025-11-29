F1 GP de Qatar con Franco Colapinto: dónde ver la clasificación

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
29 de Noviembre de 2025
El Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 continúa este sábado con una jornada decisiva en el Circuito Internacional de Lusail, donde se disputarán dos instancias fundamentales para el campeonato: la carrera Sprint, a las 11:00, y la clasificación para la carrera principal, desde las 15:00.

 

Para los fanáticos argentinos, la atención estará puesta en Franco Colapinto, quien enfrentará un desafío complejo tras una jornada del viernes marcada por problemas técnicos en su Alpine.

Colapinto parte desde el fondo y busca recuperarse

El piloto argentino largará desde la posición 20 en la carrera Sprint, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hará desde el puesto 19. Ambos sufrieron daños en el piso del monoplaza durante los entrenamientos por los fuertes saltos en curvas rápidas, situación que obligó al equipo a reemplazar piezas clave.

 

No tuve agarre en toda la sesión”, manifestó Colapinto, quien explicó que debieron montar pisos alternativos con menor carga aerodinámica debido a la falta de repuestos. “Es un auto complicado, inestable y que no se siente rápido”, añadió, reconociendo que la falta de confianza afectó su clasificación. Aun así, el piloto argentino apuesta a mejorar su rendimiento en la sesión de clasificación de la tarde para posicionarse mejor en la carrera principal del domingo.

 

Definición caliente por el campeonato

Mientras Colapinto intenta escalar posiciones, la lucha por el Mundial está al rojo vivo entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes llegan separados por apenas 24 puntos.

 

Lando Norris (McLaren): 390 puntos

Oscar Piastri (McLaren): 366 puntos

Max Verstappen (Red Bull): 366 puntos

 

Piastri partirá desde la pole position en la Sprint luego de una sólida clasificación, seguido por su compañero Norris. Verstappen, en tanto, buscará descontar unidades para mantener vivas sus chances de pentacampeonato.

 

Norris podría consagrarse campeón este mismo fin de semana si finaliza el domingo con 26 puntos o más de ventaja. Si no lo logra, la definición se trasladará a Abu Dhabi.

 

Horarios y dónde ver el GP de Qatar

La transmisión del evento podrá seguirse en Argentina a través de:

Fox Sports

Disney+ Premium

F1TV

Además, distintos medios especializados realizarán el MINUTO A MINUTO de toda la actividad en Lusail.

