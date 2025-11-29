Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura

El Pincha se impuso en Santiago del Estero con un gol de Tiago Palacios y espera rival en la siguiente fase del torneo.
Estudiantes de La Plata dio un paso importante en el Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Con un gol de Tiago Palacios a los 20 minutos del segundo tiempo, el Pincha logró clasificar a las semifinales del certamen, donde espera al vencedor del duelo entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata. El equipo de Ricardo Zielinski consiguió un triunfo trabajado ante un rival que, aunque mostró actitud, no logró encontrar la llave para desbordar la sólida defensa platense.
El encuentro comenzó con ambos equipos mostrando intensidad, pero sin llegadas claras a los arcos. En los primeros minutos, Edwuin Cetré fue el jugador más activo del conjunto visitante, generando peligro con sus desbordes por la banda izquierda. Por su parte, el local, Central Córdoba, también intentó atacar a través de Matías Perelló, quien se mostró inquieto en el flanco derecho, pero sin lograr concretar en situaciones claras frente al arco rival.
La presión del calor y la necesidad de hidratarse
A medida que avanzaba el primer tiempo, la intensidad de juego se fue apagando, en parte debido a las altas temperaturas que reinaban en Santiago del Estero. A los 30 minutos, el árbitro Yael Falcón Pérez detuvo el partido para permitir una pausa de hidratación, ya que el calor estaba afectando el rendimiento físico de los jugadores. Tras la reanudación, el partido se volvió más táctico y menos dinámico, con ambos equipos luchando por controlar el balón en el mediocampo.
A pesar de la falta de claridad en el primer tiempo, Estudiantes mostró señales de peligro cerca del final de la primera mitad. Tiago Palacios, quien sería la figura del partido, aceleró un contraataque a gran velocidad, abriendo la jugada hacia Facundo Farías, quien, desde la izquierda, devolvió el balón al centro para que Palacios disparara. El remate del volante platense fue débil y sin complicaciones para el arquero Alan Aguerre, quien detuvo el balón sin mayores problemas.
El gol de Palacios y la clasificación a semifinales
Ya en la segunda mitad, Estudiantes comenzó a tomar el control del juego y, a los 20 minutos, llegó la jugada que definió el partido. Tiago Palacios aprovechó un rebote en el área tras un despeje corto de la defensa rival y, con un potente remate, mandó la pelota al fondo de la red, marcando el gol que le dio el triunfo al Pincha. A partir de allí, Central Córdoba se fue al ataque en busca del empate, pero la defensa de Estudiantes, comandada por Marcos Rojo y el arquero Mariano Andújar, se mantuvo firme.
November 30, 2025
La victoria de Estudiantes no solo significó el pase a las semifinales del Torneo Clausura, sino también la consolidación del equipo como uno de los principales contendientes por el título. El Pincha ahora espera al ganador de la llave entre Barracas Central y Gimnasia, que se enfrentarán el próximo lunes 1 de diciembre a las 17:00 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia. (Con información de Infobae)