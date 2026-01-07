El Turismo Carretera volverá a aplicar el lastre en la Copa de Oro 2026 tras cuatro años

REDACCIÓN ELONCE
La ACTC confirmó que desde la temporada 2026 regresará el lastre por performance en el Turismo Carretera, tanto en la Etapa Regular como en la Copa de Oro. El objetivo es equilibrar la competencia tras un 2025 definido con amplia anticipación.
El regreso del lastre en la Copa de Oro del Turismo Carretera será una de las principales novedades reglamentarias de la temporada 2026, que marcará un cambio significativo en la forma de definir el campeonato. Tras cuatro años sin peso extra en la instancia decisiva, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) resolvió reimplantar el sistema de lastre por performance, con un tope máximo de 40 kilos para los pilotos más exitosos.
La decisión se conoció con la publicación del Reglamento Técnico 2026 y llega luego de un campeonato 2025 atípico, en el que la superioridad de Agustín Canapino fue tan marcada que la definición del título se resolvió de manera anticipada. La Copa de Oro quedó sentenciada en la primera serie del Gran Premio Coronación en La Plata, aunque incluso podría haberse definido una fecha antes, en la penúltima carrera disputada en La Pampa.
Ese escenario llevó a la dirigencia de la ACTC a revisar el formato competitivo y retomar un sistema que durante años buscó equilibrar rendimientos y sostener la paridad entre los protagonistas del TC, la categoría más popular del automovilismo argentino.
Lastre por performance durante todo el campeonato
El inicio de la temporada 2026, previsto para el 15 de febrero, llegará acompañado de modificaciones clave. Entre ellas, se destaca que el lastre por victoria volverá a aplicarse tanto en la Etapa Regular como en la Copa de Oro, algo que no ocurría desde 2021.
Según el reglamento, a partir de 2026 el piloto que logre una victoria en la Etapa Regular pasará a cargar 25 kilos, cinco más que en el esquema anterior. Si obtiene un segundo triunfo, sumará 10 kilos adicionales, y en caso de conseguir una tercera victoria, se agregarán 5 kilos más, alcanzando así el tope máximo de 40 kg de lastre por performance.
Este ajuste en el peso busca desalentar las rachas dominantes y mantener la incertidumbre deportiva a lo largo de toda la temporada, especialmente en el tramo decisivo del campeonato.
¿Cómo será el lastre en la Copa de Oro?
El lastre también tendrá un rol central en el Playoff que define al campeón. Los pilotos que hayan ganado al menos una carrera durante la Etapa Regular ingresarán a la Copa de Oro con 25 kilos de lastre, sumados al peso mínimo establecido por el Reglamento Técnico.
Durante la disputa del mini torneo, si uno de esos pilotos vuelve a ganar una final, se le agregarán 10 kilos, y en caso de repetir un nuevo triunfo, se sumarán 5 kilos adicionales, hasta llegar nuevamente al límite máximo de 40 kg.
Un punto clave del reglamento establece que aquellos pilotos que hayan obtenido más de una victoria antes de la Copa de Oro descargarán el excedente y comenzarán el Playoff únicamente con los 25 kilos correspondientes a la primera victoria, garantizando así un punto de partida más equilibrado.
Qué dice el Reglamento Técnico 2026
El artículo 66 del Reglamento Técnico detalla con precisión la implementación del sistema: “El piloto que se adjudique una competencia final (antes de la disputa de la Copa de Oro) cargará 25 kg; al lograr el segundo triunfo acumulará 10 kg más y al obtener la tercera victoria se le sumarán 5 kg adicionales, todo ello sumado al peso mínimo estipulado”.
Además, el texto aclara que al inicio de la Copa de Oro todos los pilotos ganadores mantendrán los 25 kilos, y que durante el Playoff se aplicarán los incrementos correspondientes por nuevas victorias, hasta el máximo permitido.
Ubicación y control del lastre
Otro aspecto reglamentado es la ubicación del lastre. Todos los kilos por performance deberán colocarse en el sector donde antiguamente se ubicaba el acompañante. El lastre deberá estar precintado y podrá ser retirado en cualquier momento del fin de semana por el Departamento Técnico de la ACTC, con el fin de verificar que cumpla con el peso correspondiente.
Este control apunta a garantizar transparencia y evitar interpretaciones o ventajas reglamentarias durante las fechas decisivas del campeonato.
Antecedentes del lastre en la definición del TC
El uso del lastre en la Copa de Oro no es una novedad para el Turismo Carretera. Desde la creación del Playoff en 2008 y hasta 2021, el sistema formó parte habitual de la definición del campeonato. Hasta 2019, el tope máximo era de 20 kilos, mientras que en las temporadas 2020 y 2021 se elevó hasta 55 kg, replicando el esquema de 20+10+5 por triunfos.
A partir de 2022 y hasta 2025, la ACTC decidió eliminar el peso extra en la definición, una medida que ahora queda sin efecto tras el contundente dominio visto en el último campeonato, publicó Carburando.
Con el regreso del lastre en la Copa de Oro, el Turismo Carretera apuesta nuevamente a la paridad y a mantener la emoción hasta las últimas fechas de la temporada 2026.