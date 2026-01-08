El dólar oficial subió y cortó una racha de tres caídas consecutivas

El dólar oficial registró este jueves una suba y dejó atrás una racha de tres caídas consecutivas en el segmento mayorista, en una jornada marcada por la previa del pago de deuda y por la estrategia oficial de fortalecimiento de las reservas internacionales.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.464 para la venta, lo que implicó un incremento de $4 respecto del cierre anterior. De este modo, la brecha frente al techo de la banda cambiaria se ubicó en 4,9%, mientras que el volumen operado en el segmento de contado superó los u$s556,5 millones.

El movimiento se dio luego del anuncio del REPO, que permitirá completar el pago a los bonistas previsto para este viernes. Esta operación contribuyó a reforzar la señal de estabilidad cambiaria, en un contexto en el que el Gobierno continúa con la acumulación de reservas mediante intervenciones compradoras en el mercado oficial.

En paralelo, el mercado de futuros mostró una tendencia levemente ascendente. Los contratos anotaron ganancias de hasta 0,2% y para fines de enero el mercado proyecta un dólar en torno a los $1.487. En este segmento se operaron aproximadamente u$s450 millones.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.482,66 para la venta, de acuerdo al promedio de entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación, en tanto, la cotización se mantuvo estable y finalizó en $1.485. A partir de estos valores, el dólar tarjeta o turista —que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— se ubicó en $1.930,5.

En el plano financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.530,7, con una baja de 0,2% respecto de la rueda previa, mientras que el dólar MEP retrocedió 0,1% y se posicionó en $1.493,51. En el mercado informal, el dólar blue cerró a $1.510 para la venta, según el relevamiento de la city porteña. En tanto, el dólar cripto se movió en torno a los $1.524,76, indica Ámbito.

Al analizar el escenario, el economista Nicolás Parreira sostuvo que el dólar “atraviesa una etapa de relativa calma”, aunque aclaró que esta estabilidad no responde únicamente a factores de mercado. “Se explica por una combinación de menor volumen estacional, intervención oficial y expectativas contenidas”, explicó.

“El tipo de cambio se mantiene por debajo de los límites establecidos, en un esquema que busca administrar la tranquilidad cambiaria más que dejarla librada por completo a la dinámica del mercado”, añadió el especialista, quien remarcó que el mes de enero “amplifica esta sensación”.

En este contexto, la atención del mercado se concentra ahora en la evolución de las tasas de caución y en el dato de inflación, que será difundido el martes de la próxima semana, variables que podrían incidir en la dinámica cambiaria de los próximos días.