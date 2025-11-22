El Torneo Libertador reúne a jóvenes talentos del hockey sobre patines en Paraná

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Competencia nacional en Paraná

22 de Noviembre de 2025
Competencia nacional en Paraná
Competencia nacional en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Elonce acompañó el inicio del campeonato que organizan Neuquén y Recreativo, con equipos de Entre Ríos, Buenos Aires, San Juan y Santa Fe. Durante tres días se disputan 51 partidos en categorías infantil y cadete masculino.

El Torneo Libertador de hockey sobre patines, organizado de manera conjunta por Atlético Neuquén Club y Recreativo Bochas Club, comenzó a desarrollarse en la capital entrerriana. El campeonato, que se disputará hasta el lunes, convoca a categorías infantil y cadete masculino, con una destacada participación de delegaciones de Entre Ríos, Buenos Aires, San Juan y Santa Fe.

 

Al respecto, una de las organizadoras, Luciana Ciarroca, destacó a Elonce la magnitud del evento y el entusiasmo con el que los clubes recibieron a las delegaciones visitantes. “Es muy lindo poder recibir a otras provincias y queremos que el torneo continúe realizándose todos los años”, señaló.

Entre los participantes se encuentra el Club GEBA de Buenos Aires, que asistió con tres equipos. Su representante, Osvaldo, valoró la calidad del torneo: “Nos encontramos con un torneo espectacular. Los chicos están muy contentos y el nivel es bastante fuerte, porque enfrentamos equipos competitivos de Entre Ríos y San Juan”.

 

Según indicó, el encuentro permite que los jugadores armen equipos mixtos entre sí para fomentar la camaradería, además de fortalecer el aprendizaje deportivo en una disciplina que definió como “dinámica, intensa y apasionante”.

 

Un encuentro que potencia el deporte juvenil

 

Por su parte, Mariano, integrante de la organización, explicó que el torneo se desarrolla de manera simultánea en las pistas de Neuquén y Recreativo. “Son 17 partidos por día durante tres días, lo que suma un total de 51 encuentros. Es un calendario apretado, pero buscamos que los equipos que viajan puedan jugar dos partidos diarios”, detalló.

El esquema competitivo contempla instancias de Copa de Plata y Copa de Oro, para que todos los participantes tengan un objetivo concreto más allá de los resultados iniciales. “Todos los chicos juegan por un incentivo, no solamente por participar”, explicó.

 

Las canchas mostraron un gran marco deportivo, con jóvenes de entre 10 y 14 años compitiendo con intensidad y entusiasmo. Como señalaron desde la organización, a mayor edad se percibe un juego más físico, estratégico y exigente, propio del crecimiento en la disciplina.

Paraná es sede del Torneo Libertador de hockey sobre patines

Con un exitoso inicio y equipos que destacan la buena organización, el Torneo Libertador se afianza como una propuesta deportiva que promete continuidad y crecimiento en próximas ediciones.

