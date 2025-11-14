El TC corre en Toay: Werner, el piloto con más triunfos en el circuito pampeano

El TC correrá su carrera número 20 en el Autódromo de Toay, en La Pampa. Juan Bautista De Benedictis fue el primero en ganar en suelo pampeano en 2012 y también el último en 2025, siempre con Ford como marca distintiva. A lo largo de más de una década, el trazado se transformó en una referencia para la categoría más popular del país.

Mariano Werner es quien más veces subió a lo más alto del podio en Toay. El piloto de Paraná acumula cuatro victorias: dos a bordo del Ford Falcon y otras dos con el renovado Ford Mustang, lo que reafirmó su dominio en distintas etapas de su carrera deportiva.

Con motivo de la vigésima visita del TC al circuito pampeano, se realizó un repaso por todos los ganadores y las marcas con las que se consagraron, desde 2012 hasta 2025.

La década de estrenos, sorpresas y repeticiones

1/11/2012 — Juan Bautista De Benedictis (Ford)

03/11/2013 — Diego Aventín (Ford)

20/04/2014 — Matías Rossi (Chevrolet)

02/11/2014 — Christian Ledesma (Chevrolet)

05/04/2015 — Mariano Altuna (Chevrolet)

01/11/2015 — Omar Martínez (Ford)

27/03/2016 — Omar Martínez (Ford)

30/10/2016 — Mariano Werner (Ford)

30/10/2017 — Facundo Ardusso (Torino)

29/10/2018 — Alan Ruggiero (Torino)

03/11/2019 — Mariano Werner (Ford)

13/11/2021 — Luis José Di Palma (Ford)

17/04/2022 — Agustín Canapino (Chevrolet)

19/11/2022 — Facundo Ardusso (Torino)

26/03/2023 — Diego Ciantini (Chevrolet)

12/11/2023 — Germán Todino (Dodge)

28/04/2024 — Mariano Werner (Ford Mustang)

10/11/2024 — Mariano Werner (Ford Mustang)

20/04/2025 — Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang)

Werner y De Benedictis, los nombres propios del circuito

El paso del tiempo consolidó dos protagonistas indiscutidos en Toay: Mariano Werner y Juan Bautista De Benedictis. El entrerriano domina el historial con cuatro triunfos y es el piloto más exitoso en el trazado pampeano.

De Benedictis, en tanto, abrió la historia de victorias en 2012 y la cerró provisoriamente en 2025, acompañando la evolución técnica del TC desde el Ford Falcon a los nuevos Mustang. La vigésima edición promete escribir un nuevo capítulo en un circuito que ya forma parte del ADN del Turismo Carretera.