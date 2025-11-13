 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Turismo Carretera corre en Toay con 49 pilotos: inscriptos y cronograma

La categoría más popular del automovilismo argentino disputa este fin de semana la anteúltima fecha del campeonato. Toay recibirá a 49 inscriptos, entre ellos un regreso. La jornada será clave para la definición del título.

13 de Noviembre de 2025
La anteúltima competencia del 2025 para el TC se disputará este fin de semana en el autódromo de Toay, sede del regreso de la categoría a suelo pampeano.

 

La fecha corresponde a la cuarta cita de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, certamen que tiene como líder a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), dueño de 155 puntos y cinco victorias en la temporada.

 

El parque automotor contará con 49 protagonistas, uno menos que la carrera anterior en Paraná. La variación responde a dos bajas y una única alta para esta visita a La Pampa.

 

No estarán presentes Gastón Ferrante (Toyota Camry) ni Sebastián Abella (Toyota Camry), mientras que Alan Ruggiero retorna a la categoría con el Toyota que deja vacante Ferrante.

 

Con un campeonato cada vez más ajustado y en la recta final, Toay se perfila como un escenario determinante para quienes buscan mantenerse en la pelea por la corona del TC.

Lista de inscriptos para la fecha en Toay

Santero, Julián – Ford M – FISPA CORSE

Lambiris, Mauricio – Ford M – MAQUIN PARTS

Werner, Mariano – Ford M – FADEL MEMO CORSE

Aguirre, Valentín – Chevrolet C – CANNING MOTORSPORT

Mangoni, Santiago – Chevrolet C – CANNING MOTORSPORT

Landa, Marcos – Chevrolet C – PRADECON RACING

Castellano, Jonatan – Dodge C – TOMAS ABDALA RACING

Ebarlin, Juan José – Chevrolet C – LRD PERFORMANCE

Martínez, Agustín – Ford M – GURI MARTÍNEZ COMP.

Fritzler, Otto – Toyota – PRADECON RACING

Ledesma, Christian – Chevrolet C – PRADECON RACING

Craparo, Elio – Dodge C – HERMANOS ÁLVAREZ

Mazzacane, Gastón – Chevrolet C – COIRO COMPETICIÓN

Fontana, Norberto – Chevrolet C – HERMANOS ÁLVAREZ

Spataro, Emiliano – Ford M – ESCUDERÍA G129

Todino, Germán – Ford M – JT RACING

Teti, Jerónimo – Ford M. – JT RACING

Bonelli, Nicolás – Ford M. – HERMANOS ÁLVAREZ

Canapino, Matías – Chevrolet C – CM MOTOR SPORT

Serrano, Martín – Chevrolet C – GIAVEDONI SPORT

Alaux, Sergio – Chevrolet C – GIAVEDONI SPORT

Carinelli, Augusto – Ford M – GURI MARTÍNEZ COMP.

Chapur, Facundo – Torino NG – TROTTA RACING

Ardusso, Facundo – Chevrolet C – RV RACING

Canapino, Agustín – Chevrolet C – CANNING MOTORSPORT

Trucco, Juan Martín – Dodge C – DI MEGLIO MOTORSPORT

Trosset, Nicolás – Ford M. – MV RACING

De La Iglesia, Lautaro – Dodge C – DI MEGLIO MOTORSPORT

Benvenuti, Juan Cruz – Chevrolet C – CANNING MOTORSPORT

Di Palma, Luis José – Chevrolet C – RUS MED TEAM

Martínez, Tobías – Toyota – RUS MED TEAM

Azar, Diego – Toyota – AZAR MOTORSPORT

De Carlo, Diego – Chevrolet C – LRD PERFORMANCE

Candela, Kevin – Torino NG – CANDELA COMPETICIÓN

Rossi, Matías – Toyota – PRADECON RACING

Vázquez, Martín – Dodge C – MV RACING

Agrelo, Marcelo – Toyota – MAQUIN PARTS

Scialchi, Jeremías – Ford M – DTA RACING

Olmedo, Jeremías – Ford M – MORIATIS COMPETICIÓN

Domenech, Alfonso – Dodge C – SAP TEAM

De Benedictis, Juan Bautista – Ford M. – MAQUIN PARTS

Álvarez, Santiago – Chevrolet C – CANNING MOTORSPORT

Fain, Ignacio – Torino NG – TROTTA RACING

Impiombato, Nicolás – Chevrolet C – IMPIOMBATO MOTORSPORT

Quijada, Marcos – Chevrolet C – ALIFRACO SPORT

Ruggiero, Alan – Toyota – MAQUIN PARTS

Palazzo, Hernán – Toyota – COIRO RACING TEAM

Jakos, Andrés – Toyota – COIRO RACING TEAM

Urcera, José Manuel – Ford M – JPG RACING

Cronograma

Sábado

11:05 - 11:25 – 1 Entrenamiento (Grupo A)

11:30 - 11:50 – 1 Entrenamiento (Grupo B)

 

13:15 - 13:45 – 2 Entrenamiento (Grupo A)

13:50 - 14:20 – 2 Entrenamiento (Grupo B)

 

16:06 - 16:14 – Clasificación 1 Cuarto

16:18 - 16:26 – Clasificación 2 Cuarto

16:30 - 16:38 – Clasificación 3 Cuarto

16:42 - 16:50 – Clasificación 4 Cuarto

 

Domingo

10:10 – 1 Serie (5 vueltas)

10:35 – 2 Serie (5 vueltas)

11:00 – 3 Serie (5 vueltas)

 

13:30 a 14:20FINAL (30 vueltas o 50 minutos máximo)

Temas:

Automovilismo Copa de Oro Turismo Carretera La Pampa
