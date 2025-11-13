El Turismo Carretera corre en Toay con 49 pilotos: inscriptos y cronograma

La categoría más popular del automovilismo argentino disputa este fin de semana la anteúltima fecha del campeonato. Toay recibirá a 49 inscriptos, entre ellos un regreso. La jornada será clave para la definición del título.
La anteúltima competencia del 2025 para el TC se disputará este fin de semana en el autódromo de Toay, sede del regreso de la categoría a suelo pampeano.
La fecha corresponde a la cuarta cita de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, certamen que tiene como líder a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), dueño de 155 puntos y cinco victorias en la temporada.
El parque automotor contará con 49 protagonistas, uno menos que la carrera anterior en Paraná. La variación responde a dos bajas y una única alta para esta visita a La Pampa.
No estarán presentes Gastón Ferrante (Toyota Camry) ni Sebastián Abella (Toyota Camry), mientras que Alan Ruggiero retorna a la categoría con el Toyota que deja vacante Ferrante.
Con un campeonato cada vez más ajustado y en la recta final, Toay se perfila como un escenario determinante para quienes buscan mantenerse en la pelea por la corona del TC.
Lista de inscriptos para la fecha en Toay
Santero, Julián – Ford M – FISPA CORSE
Lambiris, Mauricio – Ford M – MAQUIN PARTS
Werner, Mariano – Ford M – FADEL MEMO CORSE
Aguirre, Valentín – Chevrolet C – CANNING MOTORSPORT
Mangoni, Santiago – Chevrolet C – CANNING MOTORSPORT
Landa, Marcos – Chevrolet C – PRADECON RACING
Castellano, Jonatan – Dodge C – TOMAS ABDALA RACING
Ebarlin, Juan José – Chevrolet C – LRD PERFORMANCE
Martínez, Agustín – Ford M – GURI MARTÍNEZ COMP.
Fritzler, Otto – Toyota – PRADECON RACING
Ledesma, Christian – Chevrolet C – PRADECON RACING
Craparo, Elio – Dodge C – HERMANOS ÁLVAREZ
Mazzacane, Gastón – Chevrolet C – COIRO COMPETICIÓN
Fontana, Norberto – Chevrolet C – HERMANOS ÁLVAREZ
Spataro, Emiliano – Ford M – ESCUDERÍA G129
Todino, Germán – Ford M – JT RACING
Teti, Jerónimo – Ford M. – JT RACING
Bonelli, Nicolás – Ford M. – HERMANOS ÁLVAREZ
Canapino, Matías – Chevrolet C – CM MOTOR SPORT
Serrano, Martín – Chevrolet C – GIAVEDONI SPORT
Alaux, Sergio – Chevrolet C – GIAVEDONI SPORT
Carinelli, Augusto – Ford M – GURI MARTÍNEZ COMP.
Chapur, Facundo – Torino NG – TROTTA RACING
Ardusso, Facundo – Chevrolet C – RV RACING
Canapino, Agustín – Chevrolet C – CANNING MOTORSPORT
Trucco, Juan Martín – Dodge C – DI MEGLIO MOTORSPORT
Trosset, Nicolás – Ford M. – MV RACING
De La Iglesia, Lautaro – Dodge C – DI MEGLIO MOTORSPORT
Benvenuti, Juan Cruz – Chevrolet C – CANNING MOTORSPORT
Di Palma, Luis José – Chevrolet C – RUS MED TEAM
Martínez, Tobías – Toyota – RUS MED TEAM
Azar, Diego – Toyota – AZAR MOTORSPORT
De Carlo, Diego – Chevrolet C – LRD PERFORMANCE
Candela, Kevin – Torino NG – CANDELA COMPETICIÓN
Rossi, Matías – Toyota – PRADECON RACING
Vázquez, Martín – Dodge C – MV RACING
Agrelo, Marcelo – Toyota – MAQUIN PARTS
Scialchi, Jeremías – Ford M – DTA RACING
Olmedo, Jeremías – Ford M – MORIATIS COMPETICIÓN
Domenech, Alfonso – Dodge C – SAP TEAM
De Benedictis, Juan Bautista – Ford M. – MAQUIN PARTS
Álvarez, Santiago – Chevrolet C – CANNING MOTORSPORT
Fain, Ignacio – Torino NG – TROTTA RACING
Impiombato, Nicolás – Chevrolet C – IMPIOMBATO MOTORSPORT
Quijada, Marcos – Chevrolet C – ALIFRACO SPORT
Ruggiero, Alan – Toyota – MAQUIN PARTS
Palazzo, Hernán – Toyota – COIRO RACING TEAM
Jakos, Andrés – Toyota – COIRO RACING TEAM
Urcera, José Manuel – Ford M – JPG RACING
Cronograma
Sábado
11:05 - 11:25 – 1 Entrenamiento (Grupo A)
11:30 - 11:50 – 1 Entrenamiento (Grupo B)
13:15 - 13:45 – 2 Entrenamiento (Grupo A)
13:50 - 14:20 – 2 Entrenamiento (Grupo B)
16:06 - 16:14 – Clasificación 1 Cuarto
16:18 - 16:26 – Clasificación 2 Cuarto
16:30 - 16:38 – Clasificación 3 Cuarto
16:42 - 16:50 – Clasificación 4 Cuarto
Domingo
10:10 – 1 Serie (5 vueltas)
10:35 – 2 Serie (5 vueltas)
11:00 – 3 Serie (5 vueltas)
13:30 a 14:20 – FINAL (30 vueltas o 50 minutos máximo)