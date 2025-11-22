El río Paraná congrega a competidores de SUP y Canotaje hasta el domingo

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Desde la playa del Paraná Rowing Club

22 de Noviembre de 2025
SUP en el río Paraná
SUP en el río Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Se desarrolla, este sábado y domingo desde la playa del Paraná Rowing Club, la cuarta fecha del torneo provincial con canotaje y stand up paddle. “Es un deporte completo porque trabaja todo el cuerpo”, coincidieron competidores.

La cuarta fecha del Campeonato Entrerriano de Canotaje, que incluye pruebas de SUP (stand up paddle), comenzó este sábado frente al Paraná Rowing Club y continuará hasta este domingo al mediodía. Bajo un clima cambiante, con momentos de sol y algunas gotas aisladas, la actividad se desarrolló con normalidad y gran participación de deportistas.

 

En diálogo con Elonce, los competidores Diego Herrera y Roxana Martínez destacaron el crecimiento del SUP en Paraná, disciplina que lleva alrededor de una década de desarrollo local. “Es un deporte completo, trabaja todo el cuerpo. No solo brazos: también piernas y abdominales por el equilibrio”, explicó Martínez, quien practica la disciplina desde 2023.

 

Un deporte accesible y en expansión

 

Herrera señaló que el SUP comenzó en Paraná con las primeras escuelas en el Thompson y en el balneario municipal, y hoy convoca tanto a quienes buscan recreación como a quienes compiten. “La tabla es muy segura y permite progresar rápido. Mucha gente incluso aprende a nadar mientras aprende SUP”, afirmó.

Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP (foto Elonce)
Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP (foto Elonce)

Los entrenamientos incluyen ejercicios en costa, trabajos de equilibrio, técnica y prácticas en pileta. “El río es exigente, tiene correntada, por eso lo primero es enseñar a pararse, mantener el equilibrio y, después, a manejar la pala”, agregó.

 

Categorías para todos

 

La competencia contempla categorías Kids, Junior, Open y Máster, con rangos que van desde los 9 años hasta mayores de 39. Herrera, competidor máster, remarcó el valor emocional del deporte: “Es mi cable a tierra. Me conecta con la naturaleza y me ayuda física y mentalmente”.

Canotaje y SUP, unidos en un mismo evento

 

Mientras se desarrollaban las carreras de SUP, en paralelo se disputaron las pruebas de canotaje en sus distintas modalidades. Las dos disciplinas comparten el escenario del río Paraná y el cronograma de competencia, ofreciendo un espectáculo continuo para quienes se acercan a la playa del Rowing.

Canotaje en el r&iacute;o Paran&aacute; (foto Elonce)
Canotaje en el río Paraná (foto Elonce)

Las premiaciones de las pruebas del sábado se realizarán alrededor de las 17, mientras que las carreras largas se correrán el domingo por la mañana, con entrega de premios al mediodía.

