“El responsable de la derrota soy yo, no los jugadores”, afirmó Gabriel Gómez

Patronato sufrió una dura derrota de local contra Colegiales 1-0 por la Primera Nacional y Gabriel Gómez habló en zona de vestuarios luego del encuentro: “Es una lástima porque si ganábamos nos metíamos al Reducido, que es el objetivo, pero ahora hay que seguir remándola otra vez”.

Sobre el juego, dijo ante Elonce: “Fue un partido friccionado. En los primeros minutos nos presionaron y nos empujaron, y nosotros nos sorprendimos y nunca pudimos tener el juego asociado que veníamos teniendo, jugamos incomodos”.

"No hicimos un buen encuentro"

“En esta clase de partidos si ganas te quedas arriba y queres estar ahí. La veníamos pasando mal tras siete fechas sin ganar y pasa que podes ponerte un poco ansioso. Este era un cotejo para acomodarte dentro de los clasificados. Es un campeonato duro y hay que seguir trabajando”, agregó.

Luego, prosiguió en su análisis: Colegiales fue más efectivo y nosotros no hicimos un buen encuentro”. Con respecto a la forma de juego que le planteó el rival, afirmó: “Fue el partido de local que no lo pudimos superar al contrario. Por las situaciones, teníamos que haber empatado, pero volvemos a los merecimientos que en el fútbol no existen”.

En cuanto a lo táctico, comentó que “Barinaga venía con un golpe y había tenido una descompostura en la semana. A Rueda cuando lo pusimos en el entrenamiento nos daba dinámica, llegaba al área y rompía por fuera. Cuando vuelva a ver al partido para ser más certero, si bien las características son diferentes, Rueda no hizo un mal el primer tiempo”:

Para finalizar, Gabriel Gómez declaró que “me voy enojado conmigo mismo, el responsable soy yo, no son los jugadores. Era un cotejo partido para meterse dentro del objetivo que estamos peleando”.