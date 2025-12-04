El Mundial 2026 define sus grupos: este viernes será el sorteo en Washington

Este viernes se realizará el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que definirá a los grupos de la primera edición ampliada a 12 zonas. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) oficializó los bombos, con 42 clasificados de los 48 participantes. Los últimos seis cupos se dirimirán en los repechajes de marzo de 2026.

El evento dará a conocer el destino de los seleccionados participantes y tendrá lugar el próximo viernes a partir de las 14 (hora argentina) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, Estados Unidos. El sorteo podrá seguirse en directo de forma online por FIFA.com.

Los clasificados conocerán a sus primeros rivales en la etapa de grupos de un torneo histórico por su formato ampliado.

El procedimiento del sorteo se adaptará a la nueva estructura de la Copa del Mundo. Esto resultará en la conformación de 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Las selecciones del Bombo 1 serán las cabezas de serie. México en la zona A, Canadá la B y Estados Unidos la D, mientras que el resto se ubicará al azar en los grupos restantes.

La FIFA implementará restricciones para evitar cruces entre países de la misma confederación en la etapa inicial, con la excepción de Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA), que aportará 16 representantes y, en consecuencia, se permitirá hasta un máximo de dos europeos por grupo, buscando equilibrar la distribución.

Además, teniendo en cuenta la ronda de eliminación directa, que por primera vez comenzará en 16vos de final, la casa madre del fútbol a nivel mundial estableció un cambio fundamental para “garantizar el equilibrio competitivo”.

Se crearán dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos, aplicando restricciones para “conseguir una distribución equilibrada”. En ese contexto, los dos mejores equipos según el ranking FIFA, España y Argentina, se ubicarán en lados opuestos del cuadro si lideran sus grupos, pudiendo enfrentarse únicamente en una hipotética final. Del mismo modo, Francia e Inglaterra, tercero y cuarto en el escalafón internacional, también se repartirán en los diferentes lados del cuadro si dominan sus zonas.

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Bombo 4: Por último, el bombo 4 tiene apenas seis selecciones confirmadas por el momento, dado que aún hay cuatro plazas reservadas para el repechaje de las Eliminatorias Europeas, y otros dos para el Repechaje Internacional. Los clasificados por ahora son: Cabo Verde, Curazao, Ghana, Haití, Jordania y Nueva Zelanda.

Como clasificados por el Repechaje Internacional, Jamaica, Surinam, Bolivia, Nueva Calcedonia, Iraq y RD Congo pelearán por dos cupos en la Copa del Mundo.

Mientras que el Repechaje de las Eliminatorias Europeas otorgará las últimas cuatro plazas, por las que competirán: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026?

El máximo certamen de selecciones dará inicio el 9 de junio de 2026 y finalizará 40 días más tarde con la final que se realizará el 19 de julio.

Las sedes del Mundial 2026

En total, habrá 16 sedes para albergar todos los encuentros. Tres son de México: CDM (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Canadá tiene dos: Toronto (BMO Field) y Vancouver (BC Place). Por su parte, Estados Unidos albergará el resto: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Boston (Gillette Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Los Angeles (SoFi Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field), San Francisco (Bay Area: Levi's Stadium) y Seattle (Lumen Field).