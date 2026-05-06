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Don Bosco comienza el Torneo Proyección de Sóftbol Juvenil

El Torneo Proyección de Sóftbol Juvenil comenzará este jueves en Paraná con la participación de equipos de distintas regiones y el foco puesto en el desarrollo de talentos rumbo a 2027.

6 de Mayo de 2026
Está orientado al proceso de la selección argentina U18.
Está orientado al proceso de la selección argentina U18. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Torneo Proyección de Sóftbol Juvenil comenzará este jueves en Paraná con la participación de equipos de distintas regiones y el foco puesto en el desarrollo de talentos rumbo a 2027.

El Torneo Proyección de Sóftbol Juvenil se pondrá en marcha este jueves 7 de mayo en la capital entrerriana, consolidándose como una de las competencias clave en la formación de jóvenes talentos. Organizado por el Club Don Bosco de Paraná, el certamen está orientado al proceso de la selección argentina U18 con vistas al 2027.

Valentino Pettinato, uno de los organizadores, confirmó la primicia y brindó y destacó la relevancia de esta nueva edición para el crecimiento del deporte.

El torneo contará con la participación de nueve equipos, entre ellos la selección femenina mayor, lo que eleva el nivel competitivo. “Muy contentos de organizar otra edición más de este torneo”, expresó.

 

Competencia mixta y participación federal

 

Una de las características distintivas del torneo es su formato mixto, que promueve la integración. “Participan tanto mujeres como varones. Va a estar lindo”, señaló Petinato.

Los partidos se disputarán en dos escenarios principales: la sede del Club Don Bosco Paraná y el Estadio Mundialista ubicado en la Asociación Paranaense de Sóftbol.

En cuanto a la procedencia de los equipos, habrá representación de distintas regiones del país. “Contamos además con la selección, equipos de Mendoza y de Bahía Blanca”, detalló, destacando el carácter federal del certamen.

 

Organización, logística y expectativas

 

Pettinato también remarcó el trabajo colectivo detrás del evento. “Cada uno aporta el equipo en todo lo que pueda”, sostuvo, valorando el compromiso del club.

Respecto a las condiciones de juego, destacó el mantenimiento del campo: “Tenemos todo nuestro equipo, todos la cuidamos, todos intentamos mantenerla en el mejor estado posible. Siempre que se acercan torneos realizamos un par de refacciones para que llegue a su estado óptimo”.

Don Bosco prepara el Torneo Proyección de sóftbol juvenil

En relación al clima, no ocultó las dificultades habituales: “Siempre que organizamos torneos de sóftbol llueve, así que siempre estamos preparados para cualquier cosa que pase”. Aun así, aseguró que la infraestructura responde: “Por suerte es la mejor cancha que hay y drena rápido el agua”.

Temas:

Softbol estadio Torneo Proyección 2027 club Don Bosco
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