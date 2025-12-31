Copa Argentina 2026: cuánto dinero se llevará el campeón tras el aumento

Si bien la AFA confirmó un aumento en el premio económico de la Copa Argentina 2026, el premio monetario continúa siendo uno de los puntos más cuestionados dentro del fútbol local al compararlo con otros torneos sudamericanos.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un incremento en los premios económicos de la Copa Argentina 2026. Según se informó oficialmente, el campeón del certamen federal percibirá un total de 237.000 dólares y, además, conservará el premio deportivo de la clasificación directa a la Copa Libertadores.
La confirmación se dio tras la consagración de Independiente Rivadavia en la edición 2025, en la que el equipo mendocino venció a Argentinos Juniors en la final y obtuvo el título. A lo largo de su campaña, la Lepra mendocina acumuló un premio total de 140.000 dólares, correspondientes a las distintas fases disputadas hasta la definición.
Con el nuevo esquema anunciado por la AFA, el monto destinado al campeón de la Copa Argentina registrará un incremento cercano al 70% en comparación con la edición anterior. De este modo, el certamen ajusta de manera directa el valor económico que otorga a su ganador.
Desde la organización se indicó que el aumento no fue progresivo, sino que se aplicó como una actualización general del premio. La Copa Argentina se consolidó en los últimos años como un torneo relevante dentro del calendario local por su formato federal y por la posibilidad de acceder a una competencia internacional.
Premios económicos y comparación regional
Sin embargo, el premio monetario continúa siendo uno de los puntos más cuestionados dentro del fútbol local al compararlo con otros torneos sudamericanos. En distintas ligas de la región, los campeones perciben montos que varían según el país y la competencia. En Venezuela, el premio asciende a 300.000 dólares; en Colombia, alcanza los 150.000; mientras que en Uruguay y Paraguay ronda los 120.000 dólares.
En el plano regional, el caso de Brasil presenta una diferencia sustancial. La Copa de Brasil otorga al campeón un premio cercano a los 14 millones de dólares, además del cupo a la Copa Libertadores, lo que marca una brecha significativa respecto a los montos que se manejan en el fútbol argentino.
De esta manera, la Copa Argentina 2026 contará con un premio económico superior al de ediciones anteriores, manteniendo su importancia deportiva dentro del calendario nacional y su vínculo directo con las competencias internacionales.