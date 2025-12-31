 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Concepción del Uruguay

Fiesta de la Playa: continúa la venta de entradas online durante los días 31 de diciembre y 1 de enero

Por motivo de año nuevo, durante los días 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026, la venta de entradas y plateas será solamente online, quedando así suspendida la venta telefónica y presencial en Concepción del Uruguay.

31 de Diciembre de 2025
Fiesta Nacional de la Playa
Fiesta Nacional de la Playa

Por motivo de año nuevo, durante los días 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026, la venta de entradas y plateas será solamente online, quedando así suspendida la venta telefónica y presencial en Concepción del Uruguay.

La Fiesta Nacional de la Playa se va a desarrollar del 14 al 18 de enero de 2026 en Concepción del Uruguay.

 

Por motivo de año nuevo, durante los días 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026, la venta de entradas y plateas será solamente online a través de la web www.1000tickets.com.ar quedando así suspendida la venta telefónica y presencial en Concepción del Uruguay.

Los valores de las entradas para cada una de las noches son los siguientes:

 

● Miércoles 14 de enero: PIM PAU + TOPA

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $12.000,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00

En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $10.000,00

 

● Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS - SIN PLATEAS

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 14/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

SIN PLATEAS

La Joaqui
La Joaqui

● Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 15/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

 

● Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 16/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

Luck Ra
Luck Ra

● Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $20.000,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $22.000,00

 

Beneficio para clientes del Banco Entre Ríos

 

Gracias a los convenios firmados entre la Fiesta de la Playa y Banco Entre Ríos, los que posean tarjeta de crédito de esta entidad bancaria podrán pagar sus entradas y plateas hasta en 6 cuotas sin interés. Este beneficio está disponible sólo para la venta en puntos de venta presenciales y con tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos.

 

Para mayor información, los interesados deben consultar en las redes de la Fiesta:

 

Temas:

Concepción del Uruguay Fiesta Nacional de la Playa venta de entradas
