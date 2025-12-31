Fiesta de la Playa: continúa la venta de entradas online durante los días 31 de diciembre y 1 de enero

31 de Diciembre de 2025

Fiesta Nacional de la Playa

La Fiesta Nacional de la Playa se va a desarrollar del 14 al 18 de enero de 2026 en Concepción del Uruguay.

Por motivo de año nuevo, durante los días 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026, la venta de entradas y plateas será solamente online a través de la web www.1000tickets.com.ar quedando así suspendida la venta telefónica y presencial en Concepción del Uruguay.

Los valores de las entradas para cada una de las noches son los siguientes:

● Miércoles 14 de enero: PIM PAU + TOPA

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $12.000,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00

En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $10.000,00

● Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS - SIN PLATEAS

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 14/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

SIN PLATEAS

La Joaqui

● Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 15/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

● Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 16/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

Luck Ra

● Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $20.000,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $22.000,00

Beneficio para clientes del Banco Entre Ríos

Gracias a los convenios firmados entre la Fiesta de la Playa y Banco Entre Ríos, los que posean tarjeta de crédito de esta entidad bancaria podrán pagar sus entradas y plateas hasta en 6 cuotas sin interés. Este beneficio está disponible sólo para la venta en puntos de venta presenciales y con tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos.

Para mayor información, los interesados deben consultar en las redes de la Fiesta:

Instagram: https://www.instagram.com/fiestadelaplaya/

Facebook: https://www.facebook.com/fiestadelaplayaderio

X: https://www.twitter.com/FiestadelaPlaya