Más de 80 niños participan de la colonia del Club Echagüe

Haciendo Comunidad Verano a puro juego y aprendizaje

La colonia de vacaciones del Club Echagüe reúne a unos 80 niños y niñas en su primer período, que finaliza esta semana. En diálogo con Elonce, el coordinador detalló las actividades, los costos y el inicio del segundo tramo del programa.

31 de Diciembre de 2025
La colonia de vacaciones del Club Echagüe reúne a unos 80 niños y niñas en su primer período, que finaliza esta semana. En diálogo con Elonce, el coordinador detalló las actividades, los costos y el inicio del segundo tramo del programa.

Unos 80 niños y niñas participan de la colonia de vacaciones del Club Echagüe, que se desarrolla en dos períodos durante el verano. El primero de ellos está llegando a su fin esta semana y el segundo comenzará el próximo lunes, extendiéndose hasta fines de enero, con posibilidad de prolongarse en febrero.

En la última jornada del año, pese a algunas ausencias por viajes familiares, las actividades se desarrollaron con normalidad. Elonce estuvo presente en el predio para conocer cómo se vivió esta etapa y cuáles fueron las propuestas destinadas a los chicos y chicas que asisten a la colonia.

 

El coordinador del espacio, Reynoso, explicó a Elonce que “hoy estamos con una de las últimas actividades del primer período. Tuvimos una buena convocatoria, aproximadamente entre 80 y 85 chicos. El lunes comenzamos el segundo período y hasta ahora el desarrollo fue muy bueno, con normalidad y los chicos contentos”.

Actividades y propuestas semanales

Respecto a la dinámica de trabajo, el coordinador señaló que la colonia cuenta con una planificación semanal basada en distintas temáticas. “Todas las semanas los chicos tienen una temática por desarrollar, además de la actividad deportiva general. En paralelo, realizan actividades artísticas como teatro o música”, detalló.

 

En ese sentido, precisó que durante la última semana se llevó adelante un taller de cocina, mientras que la semana anterior estuvo dedicada a actividades vinculadas a la Navidad, como la realización de un pesebre viviente. “Más adelante vamos a trabajar la temática de los Juegos Olímpicos y cada viernes los chicos hacen un cierre semanal con lo que armaron”, explicó.

 

Según indicó, el objetivo es que los niños y niñas “estén permanentemente con alguna actividad y se mantengan entretenidos”, combinando lo recreativo con lo deportivo y lo expresivo.

Costos, edades e inscripciones

En cuanto a los valores, Reynoso informó que “el club fijó un arancel de 90 mil pesos para socios y 120 mil para no socios, con descuentos para hermanos”. Además, confirmó que las inscripciones continúan abiertas y que el segundo período se extenderá hasta el 30 de enero, con altas probabilidades de sumar dos semanas más en febrero.

 

Asimismo, destacó un beneficio adicional para quienes no son socios del club. “Una vez finalizada la colonia, el club les va a brindar tres meses de cuota societaria bonificada para que puedan seguir realizando actividades recreativas y deportivas durante el año”, señaló.

La colonia está destinada a niños y niñas de entre 3 y 13 años, con propuestas adaptadas a cada grupo etario.

La palabra de los chicos

Entre los testimonios, Robertina, de nueve años, contó que “me gusta mucho la colonia” y mencionó su entusiasmo por el patín, disciplina que practica y espera retomar durante el verano.

 

Por su parte, Valentina, también de nueve años, relató que asiste todos los años. “Siempre vengo a la colonia, ya tengo mis amigos acá. Lo que más me gusta es meterme a la pileta”, expresó, reflejando el espíritu recreativo que caracteriza a la propuesta.

Temas:

actividades recreativas
