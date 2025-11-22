 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Liga del Litoral: convivencia y deporte en el encuentro de básquet adaptado en Paraná

Una nueva instancia de la Liga del Litoral de Básquet Adaptado, reunió a delegaciones de Entre Ríos y Santa Fe, este sábado en la sede del Club Atlético Olimpia de Paraná.

22 de Noviembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Una nueva instancia de la Liga del Litoral de Básquet Adaptado, reunió a delegaciones de Entre Ríos y Santa Fe, este sábado en la sede del Club Atlético Olimpia de Paraná.

Una nueva instancia de la Liga del Litoral de Básquet Adaptado, reunió a delegaciones de Entre Ríos y Santa Fe, este sábado en la sede del Club Atlético Olimpia de Paraná. El equipo de básquet para personas con Síndrome de Down participó del encuentro representando a la región en dos jornadas dedicadas al deporte, la integración y el trabajo en equipo. Tres jugadores entrerrianos y ocho santafesinos conformaron un solo grupo, unido por la misma pasión.

 

Al respecto, la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra, destacó a Elonce la importancia social y deportiva de este tipo de jornadas. “Es imposible no disfrutarlo. Más allá del deporte, lo que vemos son sonrisas, felicidad y valores: disciplina, responsabilidad, compromiso”, afirmó. Villagra también agradeció al club por abrir sus puertas para recibir a grupos de distintas localidades y categorías, incluyendo deportistas que integran la Selección Argentina, entre ellos un jugador que participará del próximo Mundial en Hungría.

 

Un club renovado que apuesta a la inclusión

 

El presidente de Olimpia, Gustavo Agasse, anfitrión de una de las actividades vinculadas al minibásquet adaptado, celebró la presencia de los jóvenes y el impulso de las familias. “El club se modernizó con mucho esfuerzo. Hoy nos sentimos orgullosos de recibir a Litoral Unidos, con chicos entrerrianos y santafesinos ansiosos por entrar a la cancha”, expresó. También destacó la apertura permanente de Olimpia a instituciones como Aspasid y Apana, que utilizan las instalaciones para actividades deportivas inclusivas.

Las voces de los protagonistas

 

Los jugadores también compartieron su entusiasmo. Facundo Villegas, uno de los referentes del equipo, describió su experiencia: “Juego desde los ocho o nueve años. Me gusta la disciplina y todo lo que aprendemos”. Otros jóvenes, entre ellos campeones mundiales, se mostraron felices por participar y por vivir un fin de semana cargado de emoción deportiva.

El profesor a cargo de Litoral Unidos resaltó el trabajo del grupo: “Acompañamos la pasión de los chicos. Este espacio es para que puedan rodearse de amistades y del deporte que más aman. Gracias a Dios cada vez somos más”.

 

El acompañamiento de las familias

 

Los padres presentes coincidieron en la importancia de estos encuentros para el crecimiento emocional y deportivo de sus hijos. Sonia, madre de Ulises, expresó con emoción: “El día que se puso la ropa del Litoral, lloró al llegar a casa, porque esa fue su forma de mostrar lo que sentía. Para nosotros, es un sueño hecho realidad”.

 

Otro de los padres, Federico, valoró el esfuerzo colectivo: “Es muy importante que los chicos sigan participando, que se integren y encuentren un club que les abra las puertas. Todo esto es a pulmón, pero demuestra que se puede”.

Temas:

Básquet Adaptado
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

