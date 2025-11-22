Liga del Litoral: convivencia y deporte en el encuentro de básquet adaptado en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una nueva instancia de la Liga del Litoral de Básquet Adaptado, reunió a delegaciones de Entre Ríos y Santa Fe, este sábado en la sede del Club Atlético Olimpia de Paraná. El equipo de básquet para personas con Síndrome de Down participó del encuentro representando a la región en dos jornadas dedicadas al deporte, la integración y el trabajo en equipo. Tres jugadores entrerrianos y ocho santafesinos conformaron un solo grupo, unido por la misma pasión.
Al respecto, la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra, destacó a Elonce la importancia social y deportiva de este tipo de jornadas. “Es imposible no disfrutarlo. Más allá del deporte, lo que vemos son sonrisas, felicidad y valores: disciplina, responsabilidad, compromiso”, afirmó. Villagra también agradeció al club por abrir sus puertas para recibir a grupos de distintas localidades y categorías, incluyendo deportistas que integran la Selección Argentina, entre ellos un jugador que participará del próximo Mundial en Hungría.
Un club renovado que apuesta a la inclusión
El presidente de Olimpia, Gustavo Agasse, anfitrión de una de las actividades vinculadas al minibásquet adaptado, celebró la presencia de los jóvenes y el impulso de las familias. “El club se modernizó con mucho esfuerzo. Hoy nos sentimos orgullosos de recibir a Litoral Unidos, con chicos entrerrianos y santafesinos ansiosos por entrar a la cancha”, expresó. También destacó la apertura permanente de Olimpia a instituciones como Aspasid y Apana, que utilizan las instalaciones para actividades deportivas inclusivas.
Las voces de los protagonistas
Los jugadores también compartieron su entusiasmo. Facundo Villegas, uno de los referentes del equipo, describió su experiencia: “Juego desde los ocho o nueve años. Me gusta la disciplina y todo lo que aprendemos”. Otros jóvenes, entre ellos campeones mundiales, se mostraron felices por participar y por vivir un fin de semana cargado de emoción deportiva.
El profesor a cargo de Litoral Unidos resaltó el trabajo del grupo: “Acompañamos la pasión de los chicos. Este espacio es para que puedan rodearse de amistades y del deporte que más aman. Gracias a Dios cada vez somos más”.
El acompañamiento de las familias
Los padres presentes coincidieron en la importancia de estos encuentros para el crecimiento emocional y deportivo de sus hijos. Sonia, madre de Ulises, expresó con emoción: “El día que se puso la ropa del Litoral, lloró al llegar a casa, porque esa fue su forma de mostrar lo que sentía. Para nosotros, es un sueño hecho realidad”.
Otro de los padres, Federico, valoró el esfuerzo colectivo: “Es muy importante que los chicos sigan participando, que se integren y encuentren un club que les abra las puertas. Todo esto es a pulmón, pero demuestra que se puede”.