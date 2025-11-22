Con una vuelta importante, los concentrados de Boca para recibir a Talleres

Los concentrados de Boca para enfrentar a Talleres ya fueron confirmados por Claudio Úbeda, con el regreso esperado de Rodrigo Battaglia y la presencia de Edinson Cavani.
Los concentrados de Boca para enfrentar a Talleres este domingo en La Bombonera ya fueron anunciados por Claudio Úbeda, quien mantiene su idea de continuidad y repetición del plantel que viene mostrando un buen rendimiento. El entrenador decidió sostener la base que disputó el Superclásico contra River, uno de los partidos más sólidos del equipo en lo que va del semestre.
Dentro de la lista se destaca la presencia de Edinson Cavani, quien tuvo una semana positiva en materia física y futbolística, y vuelve a estar disponible para el técnico. El regreso más resonante es el de Rodrigo Battaglia, ya recuperado de su lesión muscular, que volverá a estar entre los convocados luego de varias semanas al margen.
Por otra parte, Alan Velasco no figura entre los seleccionados, ya que continúa con su rehabilitación por la lesión en la rodilla que lo mantiene inactivo. El resto de los nombres se mantiene prácticamente sin cambios, fiel al lineamiento del cuerpo técnico en este tramo decisivo del Torneo Clausura.
Úbeda insiste con la fórmula: “equipo que gana no se toca”
El buen andar de Boca en las últimas fechas convenció a Claudio Úbeda de sostener el mismo once titular que brilló en el Superclásico. En ese encuentro, el equipo no solo exhibió solidez colectiva, sino que estuvo cerca de concretar una goleada ante River, algo que reforzó la confianza interna.
Sin embargo, Úbeda debió modificar algunos detalles por razones disciplinarias. Lautaro Di Lollo fue suspendido por acumulación de cinco amarillas, mientras que Milton Giménez fue preservado ante Tigre porque llevaba cuatro tarjetas y corría riesgo de quedarse afuera de un partido decisivo.
Aun así, la idea del “Sifón” sigue firme: no tocar lo que funciona. Boca tiene por delante un duelo clave ante Talleres, que puede definir su clasificación a cuartos de final del Torneo Clausura. En caso de avanzar, su rival será Argentinos Juniors o Vélez, quienes se enfrentarán este sábado, y la siguiente instancia podría disputarse el sábado 29 de noviembre.
🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!
🆚 Talleres
🗓 Domingo 23/11
🕙 20:00
🏟 La Bombonera
💻 @ElCanaldeBoca #DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/sdnLf2uHMn— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2025
El probable once titular para enfrentar a Talleres
Aunque la lista de convocados ya está confirmada, todavía resta la definición oficial del equipo titular. De todos modos, salvo sorpresas, el once inicial que Úbeda pondrá en cancha será muy similar al del Superclásico. La alineación probable es la siguiente: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. (Con información de TyC Sports)