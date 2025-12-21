Con Patronato, este lunes se hará el sorteo de la Primera Nacional 2026

Este lunes 22 de diciembre, al mediodía, se llevará a cabo el esperado sorteo de la Primera Nacional 2026, torneo que reunirá a los 36 equipos que lucharán por alcanzar el ascenso a la Liga Profesional. El sorteo será clave, ya que definirá las dos zonas en las que se dividirán los equipos y el camino hacia el sueño de la máxima categoría del fútbol argentino. Este formato será similar al de la temporada pasada, que terminó con el ascenso de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. Patronato esperará por sus rivales.

En la nueva edición, los equipos continuarán compitiendo en dos zonas de 18 equipos, con un total de 34 fechas. Cada conjunto enfrentará a los otros 17 de su grupo tanto de local como de visitante, en una competencia que promete ser intensa y disputada. Además, como en años anteriores, habrá posibilidad de clásicos interzonales, lo que generará más emoción en cada jornada.

El formato de ascenso y Reducido se mantiene igual

Al igual que en la temporada anterior, el sistema de ascenso se mantendrá casi intacto. Los dos primeros equipos de cada zona se enfrentarán en una final para determinar los ascensos a la Liga Profesional. Este partido se disputará en un estadio neutral y el perdedor de la misma tendrá una nueva oportunidad en el Reducido, donde participarán los equipos que finalicen entre el 2° y el 8° puesto de cada zona. Estos equipos se enfrentarán en partidos a un único encuentro en la cancha del mejor posicionado, con la esperanza de llegar a los cuartos de final.

El Reducido promete ser uno de los momentos más atractivos del torneo, dado que involucra a varios equipos con aspiraciones y puede llevar a sorpresas en cada fase. El perdedor de la final del ascenso, sin duda, será uno de los principales candidatos a luchar por una nueva oportunidad, pero deberá superar a otros contendientes muy competitivos.

Descensos

En cuanto a los descensos, el formato se mantiene similar al de 2025. Habrá cuatro equipos que perderán la categoría, y serán los dos que terminen últimos en cada zona los que descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, dependiendo de su afiliación. Los equipos deberán estar muy atentos a sus actuaciones para evitar caer en los últimos puestos.