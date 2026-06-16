Con gol de Messi, Argentina le gana 1-0 a Argelia en el debut mundialista

En el primer partido de la fase de grupos, la Selección Argentina busca dar un paso clave en la defensa del título mundial. Seguí las incidencias del partido.
La Selección Argentina enfrenta a Argelia desde las 22:00 horas en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas. Es su primer partido en la fase de grupos del Mundial 2026, donde buscará repetir la historia en Qatar 2022.
Las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
48 minutos: primera atajada del Dibu Martínez
El arquero controló un buscapié sin problemas en el área.
41 minutos: respondió Argentina
Thiago Almada se animó de lejos con un disparo elevado.
40 minutos: tímido intento de los africanos
Los Zorros del Desierto ensayaron un testazo en el área que se marchó muy desviado.
36 minutos: Argentina recarga energías con los arranques de Messi
Leo es el ideólogo de cada avance en la Albiceleste y se pone el equipo al hombro en los Estados Unidos.
26 minutos: pausa de hidratación en Kansas City
Ambos equipos reciben indicaciones de sus entrenadores antes de volver al partido.
16 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Lionel Messi recibió un pase de Rodrigo De Paul en el último tercio, encaró de frente al arco y sacudió un tremendo zurdazo que le venció las manos a Luca Zidane hasta incrustarse en un ángulo. No había mejor manera de estrenarse en su sexto Mundial.
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7 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGELIA!
Una gran definición de un delantero argentino superaba la resistencia del Dibu Martínez, pero afortunadamente el VAR determinó que el rival estaba adelantado.
4 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A LIONEL MESSI!
La Pulga recibió un pase de Lautaro Martínez y definió ante la salida de Luca Zidane, pero la jugada fue invalidada por un correcto fuera de juego del 10.
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¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi (c), Rami Bansebaini, Rayan Ait Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza; Farez Chaibi, Hanis Hadj Noussa y Amine Gouiri.