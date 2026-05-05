Club Talleres celebra 119 años con acciones solidarias en Paraná, incluida una jornada de donación de sangre

REDACCIÓN ELONCE
El Club Talleres celebra 119 años con una agenda cargada de actividades solidarias, deportivas y comunitarias durante todo mayo en la ciudad de Paraná.
El Club Talleres celebra 119 años reafirmando su compromiso con la comunidad de Paraná a través de una nutrida agenda de actividades solidarias y deportivas. Desde la institución, sus autoridades destacaron a Elonce el valor de abrir el festejo a toda la ciudad, con propuestas que van más allá del ámbito deportivo.
“Mayo nos entusiasma porque es nuestro cumple y nos desvela pensar qué actividades podemos hacer, pensando en el club, el barrio y la comunidad”, expresó la presidenta Carina Ramos.
La celebración tendrá su cierre el 31 de mayo con una jornada abierta en la plaza del club. “Compartir un domingo a la siesta, mostrar qué hacemos en el club Talleres y contagiar ese sentido de pertenencia a todos los paranaenses”, agregó.
Colecta solidaria y participación comunitaria
Las actividades comienzan con una jornada solidaria clave: la donación de sangre, que se realizará el 6 de mayo de 7 a 11 horas en la sede del club de calle Hipólito Yrigoyen 593. Sofía Arias, integrante de la comisión directiva, explicó cómo será la iniciativa: “A partir de mañana a las 7 de la mañana ya estaríamos para los que quieren donar antes de irse a trabajar”.
Además, destacó la importancia del control previo: “Te hacen un chequeo previo, una entrevista privada. Por ahí andás bajo de defensas o te falta algo y en el estudio te sale enseguida”.
También brindó recomendaciones para quienes quieran participar: “No haberse tatuado hace un año, no haber tenido gripe durante los últimos 30 días y no consumir lácteos antes de donar”.
El rol social del club en el contexto actual
Ramos remarcó la importancia de las instituciones en el contexto actual: “Nos involucramos en la construcción de vínculos y en las problemáticas”.
En ese sentido, subrayó el valor del trabajo colectivo: “El club propone lo contrario al ‘sálvese quien pueda’. Acá nos salvamos en comunidad, nos salvamos en equipo, compartiendo y trabajando en conjunto”.
Las actividades incluyen peñas, bingos y encuentros deportivos entre disciplinas. “No es solo cada disciplina por su lado, sino que todos acompañamos. Eso también enseña que somos un equipo”, explicó la dirigente.
Historia, identidad y proyección
Con más de un siglo de vida, Talleres es de las instituciones más emblemáticas de Paraná. Fundado por en 1907, mantiene viva su identidad. “Nuestros fundadores fueron trabajadores del ferrocarril que trajeron el fútbol y fundaron este club”, recordó Ramos.
Actualmente, el club continúa creciendo con nuevas obras y propuestas. La ampliación de espacios deportivos y actividades durante todo el año reflejan ese desarrollo sostenido.
El 15 de mayo, día del aniversario de la institución, se conmemorará con una peña folclórica abierta a la comunidad. Como parte de las actividades, el 20 de mayo se realizará un encuentro especial con las categorías infantiles, donde habrá una torta gigante para celebrar el cumpleaños del club. Además, desde la dirigencia adelantaron que ya proyectan un festejo aún mayor para el próximo año: cuando la institución alcance sus 120 años, la intención es “tirar la casa por la ventana”.
Finalmente, desde la institución destacaron el acompañamiento de la comunidad: “El club es una familia. Sin toda la gente que colabora sería imposible realizar todo lo que hacemos”, expresó Arias.