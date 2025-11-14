Torneo Clausura: 25 de los 30 equipos jugarán por un objetivo en la última fecha

La jornada 16 definirá descensos, clasificados a octavos y cupos internacionales. Sólo cinco equipos no pelean por nada. El resto disputa un fin de semana cargado de tensión y combinaciones posibles.
La fecha 16 del Torneo Clausura tendrá un condimento especial: 25 de los 30 equipos disputan objetivos decisivos, desde evitar el descenso a entrar en la Copa Libertadores, pelear por la Sudamericana o asegurar su clasificación a los playoffs. Apenas cinco clubes no se juegan nada: Rosario Central —ya clasificado y ganador de la tabla anual—, Independiente Rivadavia y Newell's —último y penúltimo de la zona A, ya salvados—, Platense e Instituto. Para el resto, el margen es mínimo.
Uno de los duelos más dramáticos será el que protagonizarán Aldosivi y San Martín de San Juan. El Tiburón, que recibe al Verdinegro el sábado a las 17, se salvará del descenso si gana; pero si cae, arrastrará a San Martín SJ y Godoy Cruz a la Primera Nacional. El choque es decisivo en Mar del Plata.
En zona alta, Argentinos Juniors visita a Estudiantes el domingo a las 20.15 con un doble reto: sostener su lugar entre los clasificados y asegurar el tercer puesto de la tabla anual, lo que lo llevaría a la Libertadores 2026. Para Boca o Rosario Central, ganar el Clausura liberaría un cupo directo.
Clasificación a copas y puestos de playoffs
Atlético Tucumán, ya despegado del fondo, busca ahora meterse en octavos: necesita vencer a Lanús este viernes en La Fortaleza y esperar otros resultados. Banfield, noveno con 20 puntos, visita a Central Córdoba para intentar meterse también entre los ocho.
Barracas Central, quinto en la zona A, cerrará la fecha el lunes a las 17 ante Huracán: con un empate pasará de ronda. En tanto, Boca, ya dentro de la próxima Libertadores tras vencer a River, recibe a Tigre con la meta de terminar líder de la zona A; un empate le alcanzará, salvo que Unión gane por más de siete goles.
En el caso de Central Córdoba, ya clasificado, el objetivo es mejorar su posición para definir de local. Para aspirar al primer lugar necesitaría una combinación casi imposible: caídas de Unión y Boca, triunfo propio y goleada del Xeneize.
Defensa y Justicia se juega su última carta el lunes frente a Independiente Rivadavia. Con 19 puntos, está obligado a ganar y rezar resultados ajenos. En Mendoza, Riestra enfrenta a Godoy Cruz —que pelea por no descender— con chances de terminar segundo en su zona y, si vence, alcanzar a Argentinos en la anual y superar a River.
La lucha por no descender y el sueño de Sudamericana
Estudiantes recibe a Argentinos sin chances de Sudamericana, pero con aspiraciones de playoffs. Gimnasia, que salvó la categoría, cierra el lunes a las 19.30 ante Platense sabiendo exactamente por cuántos goles necesitará ganar para avanzar.
El duelo más dramático será para Godoy Cruz, último en la anual: está obligado a vencer a Riestra y, además, esperar que Aldosivi no derrote a San Martín SJ, ya que una victoria del Tiburón lo condenaría automáticamente. El Tomba necesita los tres puntos para forzar un desempate.
Huracán, que visita a Barracas, está muy comprometido pero no eliminado: debe ganar y esperar una cadena de resultados para entrar a los playoffs y a la Sudamericana. Independiente, por su parte, ya no tiene aspiraciones en el Clausura y solo pelea por un cupo en la Sudamericana, dependiendo de terceros.
Expectativas de Copa Libertadores y peleas en la anual
Lanús, a días de la final de la Sudamericana, busca vencer al Decano para intentar quedar segundo en la zona B y mantenerse en zona de clasificación internacional en la anual. Racing, sexto en la A, enfrenta a Newell's con la chance de asegurar playoffs y trepar en la anual, esperando tropiezos de River y Riestra.
Para River, la derrota en el Superclásico lo dejó en una situación delicada: necesita ganarle a Vélez el domingo a las 17 y que Argentinos no supere a Estudiantes para entrar en la fase previa de la Libertadores 2026.
San Lorenzo, ya clasificado a octavos, quiere mejorar su posición y sellar Sudamericana. Incluso, con resultados favorables, podría quedar cuarto en la anual y entrar en zona de Libertadores si se libera un cupo.
El descenso definitivo y los últimos boletos a playoffs
San Martín de San Juan se juega todo en Mar del Plata: solo le sirve ganar para evitar la caída a la Primera Nacional. Cualquier otro resultado lo descenderá, sin importar su posición en el Clausura.
Sarmiento, ya salvado, debe vencer a San Lorenzo para asegurar su clasificación: si el octavo es San Martín SJ —posible descendido—, el Verde avanzará automáticamente. Talleres, séptimo, intentará ganarle a Instituto en un clásico clave para meterse entre los ocho.
Tigre, casi clasificado, necesita no ser goleado por Boca para asegurarse su lugar y mantener viva la chance de Sudamericana. Unión, ya clasificado pero sin chances internacionales, juega por cerrar la zona A como líder si Boca cae ante Tigre.
Finalmente, Vélez, sin chances de copas por la anual, solo aspira a mejorar su ubicación en playoffs: necesita vencer a River y que Riestra y Lanús pierdan.