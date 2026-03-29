Canapino ganó la tercera fecha del TC en Neuquén y Werner llegó duodécimo

Canapino ganó la tercera fecha del TC en Neuquén con una remontada espectacular y volvió a lo más alto tras dos abandonos, mientras Werner cerró un discreto 12° puesto.
Canapino ganó la tercera fecha del TC en Neuquén en una final vibrante y cargada de incidentes que tuvo lugar en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en Centenario. El piloto de Agustín Canapino se impuso tras una destacada remontada desde el quinto puesto de largada, alcanzando así su 22ª victoria en el Turismo Carretera y reafirmando su vigencia como uno de los grandes referentes de la categoría. Por su parte, Mariano Werner tuvo una carrera irregular y finalizó en la duodécima posición.
El triunfo significó además el fin de una racha negativa para Canapino, quien llegaba con dos abandonos consecutivos en El Calafate y Viedma. Con este resultado, el campeón 2025 volvió a festejar luego de su última victoria en La Plata, donde había sellado su quinto título en la categoría. Su rendimiento fue de menor a mayor durante el fin de semana, superando dificultades en entrenamientos y clasificación.
El podio lo completaron Christian Ledesma, también con Chevrolet Camaro, y Ignacio Faín, con Torino, en una competencia que ofreció sobrepasos constantes, toques y múltiples intervenciones del auto de seguridad.
Una carrera impredecible desde el inicio
La final comenzó con Matías Rossi y Juan Tomás Catalán Magni partiendo desde la primera fila, protagonizando una intensa lucha por la punta que finalmente quedó en manos de Rossi en los primeros giros. Detrás se acomodaban Ledesma, Marcos Landa y el propio Canapino, que comenzaba a mostrar su ritmo competitivo.
El desarrollo de la carrera se vio alterado en la vuelta 8, cuando Catalán Magni reportó una supuesta pinchadura. Aunque no ingresó a boxes, su rendimiento comenzó a caer. Poco después, una serie de despistes obligó a la salida del primer auto de seguridad, marcando el inicio de una seguidilla de neutralizaciones que condicionaron el espectáculo.
Tras el relanzamiento, la competencia ganó en intensidad. Un toque entre Canapino, Landa y Ledesma generó un efecto dominó que involucró a varios autos y provocó un nuevo ingreso del pace car. En ese contexto, la carrera se volvió estratégica y caótica, con constantes cambios en el clasificador.
El golpe de escena que definió la victoria
El momento decisivo llegó en la vuelta 19. Cuando Rossi lideraba con autoridad, sufrió la rotura del neumático delantero derecho y debió abandonar, dejando el camino libre para sus perseguidores. Allí apareció la figura de Canapino, quien no dudó en aprovechar la oportunidad y superar tanto a Faín como a Jonatan Castellano para tomar el liderazgo, señaló SoloTC.
🔥 ¡ESPECTACULAR RELANZAMIENTO EN LA FINAL DEL TC EN NEUQUÉN!
✅ Agustín Canapino saltó del 4° puesto a la 1ª colocación.
❌ Matías Rossi, que estuvo toda la carrera 1° y era el favorito a ganar, tuvo un problema en la dirección del Toyota Camry y se despistó. pic.twitter.com/zSYbD01VW6— SoloTC (@solotcOK) March 29, 2026
A partir de ese momento, el piloto del AXION Energy Sport controló la carrera con solidez y no soltó la punta hasta la bandera a cuadros. Su victoria no solo le permitió alcanzar a Carlos Pairetti en la tabla histórica de triunfos, sino también convertirse en el primer piloto en repetir victoria en Neuquén.
Más atrás, Werner tuvo una jornada complicada, sin el ritmo necesario para pelear en los puestos de vanguardia y debiendo conformarse con un 12° lugar que lo deja con tarea por delante en el campeonato. La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en Concepción del Uruguay, donde los protagonistas buscarán seguir sumando en una temporada que promete grandes emociones.