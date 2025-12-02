Camioneros se consagró campéon de futsal al derrotar en la final a Neuquén

REDACCIÓN ELONCE
El conjunto de Camioneros se consagró campeón anual de futsal tras vencer en el juego definitorio a Neuquén, ganador del Torneo Clausura. El plantel está compuesto en su mayoría por jóvenes del barrio Primero de Julio y dirigido por un técnico de 21 años.
El equipo de futsal Camioneros, que se había impuesto en el Torneo Apertura, se consagró campeón anual de la élite masculina al imponerse a Neuquén, ganador del Torneo Clausura. El partido decisivo, disputado en una cancha neutral, finalizó con un ajustado marcador de 3 a 2 a favor de Camioneros, que cerró la temporada con la obtención de la copa del año.
Tras un Torneo Clausura con resultados que no cumplieron con las expectativas, Camioneros logró revertir su situación en la final.
Kevin Orzuza, capitán del equipo, expresó a Elonce su satisfacción por la victoria: "Salimos contentos, muy contentos, después de seis meses muy malos”, señaló.
El jugador afirmó que fue un semestre muy duro para el equipo. “Tuvimos que afrontar muchas cosas, pero por suerte, entrenando, trabajando y creyendo en nosotros pudimos salir adelante", afirmó
Según el capitán, el equipo demostró su característica de hacerse fuerte en las instancias decisivas. Orzuza sostuvo que en el Apertura tuvieron un andar irregular y clasificaron a los playoff con lo justo. Sin embargo, señaló que, en los partidos decisivos, el equipo “tiene como un plus".
El capitán, de 25 años, también remarcó la personalidad del plantel, compuesto en gran parte por jugadores muy jóvenes, incluyendo a su director técnico. "Todos, a pesar de su edad, muestran mucha personalidad para jugar estos partidos," afirmó.
Al referirse a la respuesta del equipo en los momentos críticos, Orzuza declaró que la clave fue la "actitud, la valentía". "Vas perdiendo y tus compañeros te piden la pelota igual; está el partido complicado y ellos van para adelante", agregó.
Final cerrada
Alejo Monzón, integrante del equipo, relató la intensidad del enfrentamiento definitorio que terminó 3 a 2.
Sostuvo que en el primer tiempo impusieron su juego, pero en la segunda mitad les “faltaron piernas” y Neuquén alcanzó el empate.
No obstante, lograron imponerse sobre el final y quedarse con el título. "Cuando más queman las papas es cuando más aparece el equipo," concluyó Monzón
El más ganador
El plantel de Camioneros es actualmente el más laureado de los últimos tiempos. Logró cuatro títulos en los últimos tres años, incluyendo el Clausura 2023
Confianza
El director técnico del equipo campeón es Alejandro Bugoni, de 21 años, quien asumió el cargo en el Torneo Clausura y, a pesar de los resultados irregulares en esa fase, recibió el apoyo del plantel.
"La verdad que, se los dije a ellos y les agradecí, que más allá de que los resultados no se daban, me bancaron a morir," declaró el joven entrenador. Bugoni explicó que dejó la actividad como jugador el año anterior debido a una condición médica y se dedicó exclusivamente a la dirección técnica
Clasificación
El triunfo obtenido habilita al club a participar en la próxima División de Honor Nacional, donde compiten los mejores equipos del país. Además, tienen la posibilidad de disputar el Torneo Provincial y, en caso de ganarlo, acceder a una nueva competencia nacional, que es la Copa de Campeones.
Apoyo y pertenencia
Finalmente, el capitán Kevin Orzuza destacó el apoyo constante de la gente del club y los familiares. "A toda la gente que nunca dejó de apoyar. En los malos resultados, siempre seguían yendo, seguían pagando su entrada; con frío, con calor, siempre bancaron y esto es de todos," expresó el capitán. También hizo una mención especial a “Sofía, la delegada del club".
Gran parte del plantel tiene sus orígenes en el barrio 1º de Julio de la ciudad, un aspecto que el capitán señaló como clave para la cohesión del grupo.