Boca se consagró campeón del Torneo Clausura de Proyección tras vencer a Gimnasia por penales

Boca ganó el Torneo Clausura de Proyección luego de superar 4-1 a Gimnasia en los penales, tras el 2-2 en los 120 minutos. El “Xeneize” jugará el Trofeo de Campeones ante Vélez.
Boca se consagró campeón del Torneo Clausura de Proyección fue el desenlace de una final electrizante ante Gimnasia y Esgrima La Plata, disputada este miércoles en el estadio Florencio Sola. El conjunto “Xeneize” levantó el trofeo tras imponerse 4-1 en la definición por penales, luego de igualar 2-2 tanto en el tiempo reglamentario como en los 30 minutos de alargue.
Durante la tanda desde los doce pasos, Boca mostró temple y eficacia. Convirtieron Mateo Mendía, Julián Mendieta, Leonel Flores y Facundo Herrera. Del lado de Gimnasia, la imprecisión fue determinante: erraron Leonel Troncoso y Zappulla, mientras que solo Juan Cruz Cortazzo pudo marcar.
Con este triunfo, Boca obtuvo el título y se aseguró su lugar en el Trofeo de Campeones de Proyección, donde enfrentará a Vélez Sarsfield, ganador del Torneo Apertura 2025.
Un primer tiempo intenso y con ocasiones claras
El encuentro tuvo un inicio parejo, pero Boca generó la primera llegada de peligro a los seis minutos con un tiro libre de Tomás Aranda, que el arquero Julián Kadijevic contuvo sobre su palo derecho. Sin embargo, fue el “Lobo” quien golpeó primero: a los 10 minutos, Santino López definió de volea tras un centro bajo de Santiago Villarreal.
Boca respondió a los 23 minutos con un cabezazo de Santiago Dalmasso que impactó en el travesaño, dejando la sensación de que el empate estaba al caer. Pero Gimnasia se replegó bien y mantuvo su ventaja durante la primera etapa.
En el arranque del segundo tiempo, la insistencia de Boca dio frutos. A los 11 minutos, Valentino Simoni aprovechó un rebote tras una gran atajada de Kadijevic y definió al ángulo para sellar el 1-1 parcial.
Golpes en el alargue y emoción hasta el final
El duelo continuó con intensidad, y a los 25 minutos Aranda probó con un remate alto que pasó cerca del arco platense. Sin embargo, la igualdad persistió y el partido fue al tiempo suplementario.
En el primer tiempo extra, Boca se puso al frente a los 11 minutos gracias a una notable acción individual de Lautaro Bianco, que desbordó por derecha y asistió a Leonel Flores para el 2-1. Pero la alegría duró poco: en el primer minuto del segundo tiempo del alargue, Troncoso sorprendió a todos con un remate potente y al ángulo para sellar el 2-2 definitivo.
La definición desde el punto penal terminó inclinando la balanza, con un Boca seguro y un Gimnasia errático. Los dos tiros fallados por el “Lobo”, junto a la precisión de los juveniles “Xeneizes”, sellaron la consagración. (Con información de NA)