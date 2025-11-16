 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Boca le gana 2-0 a Tigre como local por el Torneo Clausura

Boca se impone a Tigre por 2 a 0 con goles de cabeza de Ayrton Costa y de penal de Edinson Cavani en La Bombonera, en el marco de la última jornada de la fase inicial del Torneo Clausura.

16 de Noviembre de 2025
Boca recibe a Tigre en busca de extender su gran presente en el torneo.
Boca recibe a Tigre en busca de extender su gran presente en el torneo.

Boca se impone a Tigre por 2 a 0 con goles de cabeza de Ayrton Costa y de penal de Edinson Cavani en La Bombonera, en el marco de la última jornada de la fase inicial del Torneo Clausura.

Boca Juniors le gana a Tigre por 1 a 0 en el estadio La Bombonera, en el marco de la última jornada de la fase inicial del Torneo Clausura.

 

27’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras un excelente centro de Leandro Paredes, Ayrton Costa se anticipó y cabeceó al gol. El segundo del defensor con la camiseta xeneize.

El Xeneize dominó el desarrollo de manera contundente durante el primer cuarto de partido tras monopolizar la posesión de la pelota. Sin embargo, con el correr de los minutos, el Matador se asentó en el campo y revirtió el trámite. La clave para lograr emparejarlo pasó por efectuar una presión sobre la base del circuito de juego del equipo de Claudio Úbeda.

 

De hecho, la primera situación de peligro fue para la visita, pero Agustín Marchesín se destacó con una notable atajada sobre un remate de Julián López. Pese a que Boca reaccionó en los últimos minutos y volvió a imponer condiciones, no pudo plasmar la superioridad en el resultado.

Formaciones

Boca: Marchesín; Barinaga, Figal, Costa, Blanco, Paredes, Delgado, Palacios, Herrera, Zeballos y Merentiel. D.T: Claudio Úbeda.

 

Tigre: Zenobio; Souto, Laso, Cardona, Álvarez, Cabrera, López, Elías, Medina, Russo y Romero. D.T: Diego Dabove.

 

Estadio: La Bombonera, Capital Federal.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fernando Espinoza.

Temas:

Boca Torneo Clausura Tigre Liga Profesional La Bombonera
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso