Boca le gana 2-0 a Tigre como local por el Torneo Clausura

Boca se impone a Tigre por 2 a 0 con goles de cabeza de Ayrton Costa y de penal de Edinson Cavani en La Bombonera, en el marco de la última jornada de la fase inicial del Torneo Clausura.
27’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras un excelente centro de Leandro Paredes, Ayrton Costa se anticipó y cabeceó al gol. El segundo del defensor con la camiseta xeneize.
¡¡LLEGÓ EL PRIMERO!! Ayrton Costa ganó de cabeza y marcó un verdadero GOLAZO para el 1-0 de Boca vs. Tigre. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VYFdpRVvXn— SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025
El Xeneize dominó el desarrollo de manera contundente durante el primer cuarto de partido tras monopolizar la posesión de la pelota. Sin embargo, con el correr de los minutos, el Matador se asentó en el campo y revirtió el trámite. La clave para lograr emparejarlo pasó por efectuar una presión sobre la base del circuito de juego del equipo de Claudio Úbeda.
De hecho, la primera situación de peligro fue para la visita, pero Agustín Marchesín se destacó con una notable atajada sobre un remate de Julián López. Pese a que Boca reaccionó en los últimos minutos y volvió a imponer condiciones, no pudo plasmar la superioridad en el resultado.
VOLADA FENOMENAL: Agustín Marchesín se lució con esta atajada a López para evitar el 1-0 de Tigre ante Boca en La Bombonera. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MmF4J38UhJ— SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025
Formaciones
Boca: Marchesín; Barinaga, Figal, Costa, Blanco, Paredes, Delgado, Palacios, Herrera, Zeballos y Merentiel. D.T: Claudio Úbeda.
Tigre: Zenobio; Souto, Laso, Cardona, Álvarez, Cabrera, López, Elías, Medina, Russo y Romero. D.T: Diego Dabove.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊 ¡Así formará #Boca para recibir a Tigre en la Bombonera!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/SiKKWdjlkz— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 16, 2025
¡Así forma Tigre! 🐯 pic.twitter.com/YLBD6L95Wu— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) November 16, 2025
Estadio: La Bombonera, Capital Federal.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Fernando Espinoza.