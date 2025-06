Boca estuvo a la altura ante Bayern Múnich, pero otra vez falló en el final: los goles de un partidazo

Boca perdió con Bayern y necesita un milagro. Boca Juniors cayó este viernes por 2 a 1 frente al Bayern Munich en el Hard Rock Stadium de Miami y quedó al borde de la eliminación en el Mundial de Clubes.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, que había comenzado con una victoria esperanzadora ante Benfica, no logró sostener el impulso y ahora depende de una combinación improbable de resultados para avanzar a octavos de final.

Como se anticipaba, el conjunto argentino sabía que debía jugar un partido casi perfecto para mantenerse con vida en el torneo. La presión aumentó luego de la contundente victoria de Benfica sobre Auckland City, resultado que complicó aún más las chances del Xeneize.

Con el calendario en contra, Boca enfrentó en sus primeros dos encuentros a los rivales más poderosos del grupo y, pese a haber dado batalla, no logró el objetivo.

Desde el comienzo del partido, Bayern mostró su jerarquía. Dominó el ritmo, manejó los espacios y desnudó los errores defensivos de Boca, especialmente en las pelotas paradas. A los 7 minutos, un gol de Olise fue anulado por falta previa, pero fue una señal de lo que vendría. El equipo alemán atacó con velocidad y precisión, desbordando constantemente por las bandas con Coman y Olise.

El primer gol llegó a los 17 minutos tras un despeje fallido de Advíncula, que dejó la pelota servida a Keane. Así, el delantero inglés controló y definió con calidad para el 1-0. Boca, sin reacción desde el mediocampo, intentó resistir con pelotazos largos y acumulando gente atrás, pero no lograba generar peligro real.

