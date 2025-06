El gol de Merentiel para Boca ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes: desde diferentes ángulos

Miguel Merentiel, la Bestia de Boca Juniors, lo volvió a hacer en el Mundial de Clubes. Ese mismo que había forzado el primer gol de su equipo ante Benfica (lo anotó Nicolás Otamendi en contra) en el Estadio Hard Rock reapareció en Florida para darle vida al Xeneize ante Bayern Múnich y emparejar parcialmente el trámite por 1-1 por la segunda fecha del Grupo C.

El gol de Harry Kane en el primer tiempo había quedado en el pasado. Las obligaciones estaban en la vereda del conjunto liderado por Miguel Ángel Russo y, luego de afirmarse en el campo de juego, se animó a buscarlo, y tuvo premio. A los 65 minutos, Alan Velasco recibió un pase y se torció sobre el costado derecho. El ex hombre de Independiente le quitó potencia al balón con un toque y el siguiente fue un lanzamiento en profundidad preciso a la corrida de Merentiel.

El atacante de 29 años picó a la espalda de Jonathan Tah y, frente al inexorable corte de Josip Stanišić, eligió estirar la pelota hacia su derecha y pasar por la izquierda del segundo central. A partir de ahí, resolvió con calidad en un mano a mano contra el experimentado arquero campeón del mundo con Alemania, Manuel Neuer.

The Merentiel GOLAZO from ALL ANGLES!

