Bastidas agradeció el apoyo recibido tras el vuelco: "Volveremos con más fuerzas"

El paranaense Exequiel Bastidas fue protagonista de un duro accidente durante la segunda fecha del 43º Campeonato Argentino de la Clase 3 del TN, que se corrió en el autódromo “Oscar Cabalén” y que tuvo como ganador al cordobés Manuel Mallo.

El entrerriano protagonizó en la 13ª vuelta un espectacular accidente -afortunadamente sin consecuencias físicas para el entrerriano- cuando las ruedas de su Chevrolet Cruze se engancharon con las del Honda Civic de Leonel Larrauri en la última curva, lo que lo hizo volcar y posteriormente golpear del lado trasero derecho del auto contra el muro de ingreso a la recta principal.

"Estoy bien", dijo el corredor entrerriano después de ser atendido para revisar su estado de salud. Por fortuna, el oriundo de Paraná no sufrió consecuencias físicas, aunque la prueba debió ser neutralizada.

Luego, realizó un posteó en su cuenta de Instagram para llevar más tranquilidad. "Primero agradecer a todos los que se preocuparon, y pedir disculpas al equipo. No era como quería terminar este finde pero así son las carreras, toca levantar cabeza recuperarnos físicamente y recuperar el auto", expresó en el inició del mensaje.

Además, el piloto provincial prosiguió: "Los que me conocen saben lo que laburamos para estar acá y sin dudas esto nos complica muchísimo. Volveremos en algún momento y con más fuerzas". Por último, cerró: "Gracias @j2_touringcar me dieron un autaso, Fabian giustozzi en el motor y sponsors por acompañar. Me voy con la tranquilidad que estamos a la altura de estar peleando arriba en el TN".