Atlético Echagüe Club se prepara para su debut en la Liga Nacional de Vóley

REDACCIÓN ELONCE
El club paranaense afronta su duodécima participación en la competencia nacional con expectativas de representar bien a la ciudad y seguir impulsando el vóley local.
Atlético Echagüe Club, uno de los equipos más representativos de Paraná, se alista para su debut en la Liga Nacional de Vóley Primera División. El club formará parte de la competencia más importante del país, donde 16 equipos se medirán en busca del título.
De esos 16, dos clubes de Paraná han sido seleccionados, siendo uno de ellos el Atlético Echagüe Club, que disputará su duodécima temporada en esta liga. La emoción y las expectativas están a flor de piel en la ciudad, y los jugadores ya comienzan a demostrar todo su esfuerzo y dedicación en los entrenamientos.
El equipo está trabajando arduamente, realizando doble turno todos los días, con la excepción de las fechas festivas de Navidad y Año Nuevo. “Estamos entrenando doble turno todos los días. Solo hemos parado para la fecha de Navidad y fin de año, 31 primero, y le estamos dando. Mañana tenemos un amistoso modo presentación contra Gimnasia y Esgrima de Santa Fe acá en el estadio Luis Butta”, explicó Nacho Corona, uno de los referentes del equipo. Este entrenamiento constante es fundamental para enfrentar con éxito el inicio de la competencia, que será este fin de semana, en su primer encuentro contra UVT de San Juan.
El crecimiento del vóley en Entre Ríos
El entrenador y los jugadores han destacado la importancia que tiene para el club mantener su participación en la Liga Nacional, ya que esto implica un impulso para el vóley de la provincia de Entre Ríos. “Mantener esta liga nacional hace que crezca también el vóley de Entre Ríos. Eso es muy importante para nosotros porque estos últimos años se ha notado mucho el crecimiento del vóley, es algo que como institución no podemos dejar pasar”, comentó Nacho Corona sobre la relevancia que tiene el certamen para el deporte en la región.
El torneo comenzará oficialmente este fin de semana, con el primer partido programado para el sábado a las 9 de la noche. La expectativa por la presencia de hinchas en las gradas es alta, y el equipo está deseoso de enfrentar este desafío. "Esperamos con ansias el fin de semana porque sabemos que va a venir mucha gente. El partido del sábado a las 9 de la noche, así que están todos invitados a que se sumen a esta pasión", agregó Corona, quien también destacó que el apoyo de los fanáticos será esencial para el rendimiento del equipo.
Una nueva generación de jugadores en la Liga Nacional
La Liga Nacional de Vóley 2026 también será marcada por la presencia de jugadores muy jóvenes. “Lo sorprendente es que hay chicos de 15 años que están en primera. Nos sorprende la juventud de estos niños. Hay muchos menores juveniles. Hay de 15, de 18, de 21 y 22. Son admitidos de primera igual”, señaló Nacho sobre la inclusión de jóvenes talentos en el certamen. El reglamento permite la participación de jugadores menores de 21 años, lo que abre la puerta a una nueva camada de jugadores que aportan frescura y dinamismo a los equipos.
El certamen se jugará en dos zonas de ocho equipos, con partidos que arrancan este mes de enero y culminan a fines de febrero con la fase clasificatoria. Atlético Echagüe ya tiene en mente sus próximos compromisos, como el viaje a La Calera, Córdoba, y San Luis para enfrentarse a equipos de esas provincias. “Nos toca viajar la segunda fecha, tenemos que ir a La Calera, Córdoba, que jugamos un viernes, y el domingo jugamos en San Luis contra Lafinur”, explicó el entrenador.
Paraná también cuenta con otro representante
El club Paraná Rowing Club, otro de los representantes locales en la Liga Nacional, jugará en el Parque Berduc debido a que su cancha no cumple con los requisitos técnicos. A diferencia de Atlético Echagüe, que tiene la ventaja de jugar en su estadio Luis Butta, se prepara para sus partidos con la misma ilusión.