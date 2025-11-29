Arranca el Seven de la República en Paraná: entusiasmo y expectativa en Entre Ríos

El Seven de la República dio inicio en Paraná y la expectativa crece entre jugadores, entrenadores y público. En este marco, el entrenador del seleccionado de Entre Ríos, José María Raiteri, expresó el entusiasmo del plantel a minutos del debut. “Los chicos están preparándose para entrar a la cancha dentro de 20 minutos. Ya estamos por presentar el equipo y ya con muchas ganas. Los chicos están convencidos que se puede llegar a ganar”, aseguró, dejando en claro la confianza con la que el conjunto local afronta el torneo.

Foto: Elonce.

El proceso de armado del equipo tuvo algunas demoras, aunque eso no afectó el compromiso del grupo. Según detalló Raiteri, “Hace un par de semanas empezamos a juntar a todos los equipos. Se atrasó un poquito por el tema de los torneos locales que estaban todos los equipos maxi estaban en instancias finales y un poquito se demoró la juntada de los jugadores”. A pesar de ello, el cuerpo técnico logró consolidar un plantel competitivo y con buen ritmo de trabajo.

José María Raiteri. Foto: Elonce.

La fortaleza ofensiva es uno de los sellos de este Entre Ríos, algo que el propio entrenador destacó con entusiasmo. “El equipo local tiene muy buena fortaleza en la parte ofensiva. Estamos muy bien aceitados en el sistema de juego de Seven y va a dar que hablar en el sentido del ataque. En defensa vamos a andar muy bien porque los chicos ya están preparados. Jugamos contra Cuyo”, expresó.

Un escenario ideal para dos días de rugby de alto nivel

Las condiciones climáticas acompañaron el inicio de la competencia y los equipos reconocieron un terreno de juego en perfectas condiciones. En este sentido, Raiteri celebró el marco del evento: “El tiempo acompañó, las canchas están impecables y el complejo está buenísimo. Espero que puedan plasmar en la cancha de juego el sistema de juego así nos podemos llevar el triunfo”, afirmó.

Foto: Elonce.

El tradicional festival deportivo vuelve a convocar a miles de personas en el complejo El Plumazo, uno de los escenarios más importantes del rugby nacional. Para el técnico entrerriano, participar del torneo es siempre un privilegio. “Como siempre, es un evento histórico y hay que aprovecharlo. Lo que es el complejo del Plumazo es espectacular. Hay que venir a disfrutarlo en familia”, sostuvo.

Año tras año, el Seven de la República mantiene su prestigio y continúa creciendo en nivel y organización. Raiteri coincidió en este pensamiento: “Mejora cada vez más el Seven. Siempre la vara está muy alta y está muy bueno tener este tipo de competencias”.