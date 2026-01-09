Un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

El guardameta de Deportivo Madryn, Mauricio Nievas, fue reanimado con un desfibrilador y permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. La rápida intervención médica resultó clave para salvarle la vida.
Un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento y generó una profunda conmoción en el fútbol argentino. Se trata de Mauricio Nievas, guardameta de 27 años de Deportivo Madryn, quien permanece internado en terapia intensiva bajo estricta observación médica, luego de descompensarse durante una práctica matutina.
El grave episodio ocurrió mientras el plantel desarrollaba su entrenamiento habitual. De manera repentina, el futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio, situación que fue advertida de inmediato por el cuerpo médico del club. Gracias a la rápida intervención del personal sanitario, que realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizó un desfibrilador externo automático (DEA), el jugador logró recuperar la conciencia en el propio predio deportivo antes de ser trasladado al hospital, publicó Infobae.
Horas después del hecho, la institución emitió un comunicado oficial en el que confirmó lo sucedido. “En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”, informaron desde el club.
La palabra del cuerpo médico
Posteriormente, Deportivo Madryn difundió un video del coordinador médico de la entidad, Marcelo Ballari, quien brindó detalles del procedimiento realizado. “El motivo es informar y llevar tranquilidad de lo que ocurrió ayer con uno de nuestros jugadores profesionales, el cual sufrió un paro cardiorrespiratorio presenciado. Fue reanimado con éxito a partir de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y la utilización del desfibrilador externo automático”, explicó.
Ballari destacó que la intervención fue inmediata y coordinada, con la participación de kinesiólogos, asistentes y médicos del club. “Tuvo éxito porque se iniciaron rápidamente las maniobras de reanimación y el paciente salió del paro cardiorrespiratorio en el campo de juego”, señaló. Luego, Nievas fue trasladado en ambulancia a la guardia del centro médico zonal.
En cuanto a su evolución, el profesional indicó que el arquero “permanece internado en la terapia intensiva del hospital” y que, si bien se encuentra “totalmente descomplejizado”, las próximas 48 a 72 horas serán claves para seguir evaluando su estado.
Estudios, antecedentes y apoyo del fútbol
El futbolista está siendo sometido a distintos estudios para determinar las causas que provocaron el episodio cardíaco. Desde el cuerpo médico remarcaron además la importancia de contar con equipamiento adecuado y capacitación permanente. “El club cuenta con dos desfibriladores externos automáticos, tablas de inmovilización y tubos de oxígeno, y capacitamos regularmente a los deportistas para responder ante este tipo de situaciones”, indicó Ballari.
Incluso, resaltó el accionar de un jugador del plantel que colaboró en los primeros minutos de la emergencia. “Respondió de una forma excelente al momento que tuvo que ayudar y asistir, porque conocía cuál era el rol que le tocaba”, afirmó.
Según fuentes médicas, Nievas continúa internado en terapia intensiva del Hospital Andrés Isola, con pronóstico reservado. Los primeros estudios no evidenciaron anomalías, aunque permanece bajo control constante. El episodio reavivó el recuerdo de casos similares ocurridos en el fútbol argentino y generó una ola de mensajes de apoyo desde clubes, colegas y simpatizantes.
Mauricio Nievas, nacido en Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las figuras del ascenso a la Primera Nacional en 2021. Actualmente integra el grupo de arqueros del plantel profesional, mientras el ambiente del fútbol aguarda con expectativa una evolución favorable de su estado de salud.