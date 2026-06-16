Con Lisandro Martínez, Argentina tiene equipo confirmado para enfrentar a Argelia

El entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni presentó el once titular del representativo para su debut en el Mundial 2026, ante Argelia. El entrerriano Lisandro Martínez, estará desde el arranque.
El entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni presentó el once titular del representativo para su debut en el Mundial 2026, ante Argelia.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el seleccionado nacional formará con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Así, Scaloni tendrá la opción de, acorde al transcurso del partido, mutar el esquema de la formación titular: puede pararse como un 4-3-3, 4-4-2 o 4-3-1-2.